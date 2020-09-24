Метц - Страсбург 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
24 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Страсбург, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Страсбург
Страсбург
|16
|вр
|Александр Укиджа
|39
|зщ
|Коффи Куао
|29
|зщ
|Кристоф Эрей
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|19
|пз
|Хабиб Майга
|36
|пз
|Абли Джаллоу
|14
|пз
|Чейх Сабали
|99
|нп
|Йоэль Асоро
|11
|нп
|Симон Элизор
|1
|вр
|Матц Селс
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|5
|зщ
|Лука Перрен
|22
|зщ
|Жерзино Ньямси
|3
|зщ
|Тома Делен
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|7
|пз
|Жесси Деменге
|23
|нп
|Габриэл Анжело
|9
|нп
|Кевин Гамейро
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Ласло Болони
|Патрик Виейра
История личных встреч
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
|17.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|3 : 0
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|11.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|01.04.2018
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 2
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 0
|08.03.2008
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 3
|06.10.2007
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|18.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|5 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1