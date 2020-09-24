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Метц - Страсбург 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
24 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Метц
Страсбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Страсбург, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Страсбург
Страсбург
16 Алжир вр Александр Укиджа
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
29 Мартиника зщ Кристоф Эрей
5 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
3 Франция зщ Матьё Юдоль
6 Франция пз Кевин Н'Дорам
19 Кот-д'Ивуар пз Хабиб Майга
36 Гамбия пз Абли Джаллоу
14 Сенегал пз Чейх Сабали
99 Швеция нп Йоэль Асоро
11 Франция нп Симон Элизор
1 Бельгия вр Матц Селс
2 Франция зщ Фредерик Жильбер
5 Франция зщ Лука Перрен
22 Франция зщ Жерзино Ньямси
3 Франция зщ Тома Делен
29 Франция зщ Исмаэль Дукуре
19 Франция пз Хабиб Диарра
7 Франция пз Жесси Деменге
23 Бразилия нп Габриэл Анжело
9 Франция нп Кевин Гамейро
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
Главные тренеры
Румыния Ласло Болони
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
09.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Метц0 : 2Страсбург
17.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур Страсбург3 : 0Метц
14.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур Метц1 : 2Страсбург
13.12.2020 Франция - Лига 1 14-й тур Страсбург2 : 2Метц
11.01.2020 Франция - Лига 1 20-й тур Метц1 : 0Страсбург
11.08.2019 Франция - Лига 1 1-й тур Страсбург1 : 1Метц
01.04.2018 Франция - Лига 1 31-й тур Страсбург2 : 2Метц
20.12.2017 Франция - Лига 1 19-й тур Метц3 : 0Страсбург
08.03.2008 Франция - Лига 1 28-й тур Страсбург2 : 3Метц
06.10.2007 Франция - Лига 1 10-й тур Метц1 : 2Страсбург
16.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 0 : 1Метц
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Метц2 : 2
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 0 : 1Метц
18.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Метц2 : 2
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 5 : 1Метц
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Страсбург2 : 2
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 2 : 0Страсбург
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Страсбург2 : 0
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 3 : 0Страсбург
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Страсбург2 : 1

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