Гавр - Клермон 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Клермон, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Клермон
Клермон-Ферран
|30
|вр
|Артур Десма
|17
|зщ
|Уалид Эль-Хаджам
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|8
|пз
|Ясин Кехта
|10
|нп
|Набиль Алиуи
|9
|нп
|Мохамед Байо
|99
|вр
|Мори Дио
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|21
|зщ
|Флоран Ожье
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|2
|зщ
|Мехди Зеффан
|3
|зщ
|Нето Боржес
|12
|пз
|Максим Гоналон
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|18
|пз
|Эльбасан Рашани
|95
|нп
|Грежон Кьэ
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|17.04.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 33-й тур
|1 : 1
|14.12.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 15-й тур
|0 : 0
|13.12.2019
|Франция - Лига 2
|18-й тур
|2 : 1
|13.08.2019
|Франция - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|28.01.2019
|Франция - Лига 2
|22-й тур
|0 : 0
|17.08.2018
|Франция - Лига 2
|4-й тур
|0 : 0
|09.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 29-й тур
|2 : 1
|14.10.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 11-й тур
|3 : 0
|10.03.2017
|Франция - Лига 2
|29-й тур
|0 : 1
|14.10.2016
|Франция - Лига 2
|11-й тур
|1 : 3
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 4
Текстовая трансляция
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Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев прокомментировал свою жизнь во Франции.
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На старте сезона Кузяев — лучший игрок «Гавра» с отменными отзывами.«Гавр» не позволил Гроссо выиграть первый матч в новой команде Кузяев упустил убойный момент в игре с «Лионом»! Но всё равно был лучшим на поле 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Лиги 1: «Гавр» — «Клермон». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.