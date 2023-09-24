03:45 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 24 сентября
Свернуть список

Гавр - Клермон 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Гавр
Клермон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Клермон, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Клермон
Клермон-Ферран
30 Франция вр Артур Десма
17 Марокко зщ Уалид Эль-Хаджам
22 Гвиана зщ Йоанн Сальмье
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
4 Франция зщ Готье Льорис
27 Франция зщ Кристофер Опери
14 Россия пз Далер Кузяев
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
8 Марокко пз Ясин Кехта
10 Франция нп Набиль Алиуи
9 Гвинея нп Мохамед Байо
99 Франция вр Мори Дио
36 Гана зщ Алиду Сейду
21 Франция зщ Флоран Ожье
17 Франция зщ Анди Пельмар
2 Алжир зщ Мехди Зеффан
3 Бразилия зщ Нето Боржес
12 Франция пз Максим Гоналон
25 Франция пз Жоан Гастьен
10 Австрия пз Мухаммед Чам Сарачевич
18 Косово пз Эльбасан Рашани
95 Франция нп Грежон Кьэ
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Франция Паскаль Гастьен
История личных встреч
17.04.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. 33-й тур Клермон1 : 1Гавр
14.12.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. 15-й тур Гавр0 : 0Клермон
13.12.2019 Франция - Лига 2 18-й тур Клермон2 : 1Гавр
13.08.2019 Франция - Кубок лиги 1-й раунд Клермон1 : 1 4 : 3Гавр
28.01.2019 Франция - Лига 2 22-й тур Клермон0 : 0Гавр
17.08.2018 Франция - Лига 2 4-й тур Гавр0 : 0Клермон
09.03.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 29-й тур Гавр2 : 1Клермон
14.10.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 11-й тур Клермон3 : 0Гавр
10.03.2017 Франция - Лига 2 29-й тур Гавр0 : 1Клермон
14.10.2016 Франция - Лига 2 11-й тур Клермон1 : 3Гавр
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 0 : 0Гавр
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Гавр3 : 0
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 2 : 2Гавр
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Гавр1 : 2
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 2 : 2Гавр
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Клермон0 : 1
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 2 : 2Клермон
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Клермон0 : 1
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 2 : 0Клермон
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Клермон2 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев прокомментировал свою жизнь во Франции.
0'
На старте сезона Кузяев — лучший игрок «Гавра» с отменными отзывами.«Гавр» не позволил Гроссо выиграть первый матч в новой команде Кузяев упустил убойный момент в игре с «Лионом»! Но всё равно был лучшим на поле 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Лиги 1: «Гавр» — «Клермон». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close