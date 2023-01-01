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Монпелье - Ренн 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
24 Сентября 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Монпелье
Ренн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ренн, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ренн
Ренн
40 Франция вр Бенжамен Леком
77 Мали зщ Фалайе Сако
27 Швейцария зщ Бечир Омерагич
4 Мали зщ Кики Куяте
3 Гвинея зщ Иссиага Силла
12 Франция пз Жордан Ферри
13 Франция пз Жорис Шотар
11 Франция пз Тежи Саванье
9 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
10 Тунис нп Вахби Хазри
8 Нигерия нп Акор Адамс
30 Франция вр Стив Манданда
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
23 Франция зщ Варме Омари
5 Бельгия зщ Артур Теате
3 Франция зщ Адриен Трюффер
8 Франция пз Батист Сантамария
21 Сербия пз Неманья Матич
14 Франция пз Бенжамен Буриго
11 Франция пз Людовик Блас
33 Франция пз Дезире Дуэ
10 Франция нп Амин Гуири
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Монпелье1 : 0Ренн
30.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Ренн3 : 0Монпелье
25.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур Монпелье2 : 4Ренн
20.11.2021 Франция - Лига 1 14-й тур Ренн2 : 0Монпелье
21.02.2021 Франция - Лига 1 26-й тур Монпелье2 : 1Ренн
29.08.2020 Франция - Лига 1 2-й тур Ренн2 : 1Монпелье
08.03.2020 Франция - Лига 1 28-й тур Ренн5 : 0Монпелье
10.08.2019 Франция - Лига 1 1-й тур Монпелье0 : 1Ренн
20.01.2019 Франция - Лига 1 21-й тур Ренн0 : 0Монпелье
25.11.2018 Франция - Лига 1 14-й тур Монпелье2 : 2Ренн
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 2 : 2Монпелье
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 1 : 0Монпелье
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Монпелье1 : 3
19.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 4Монпелье
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Монпелье2 : 2
21.09.2023 Лига Европы Группа F. 1-й тур Ренн3 : 0
16.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Ренн2 : 2
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 0 : 0Ренн
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Ренн2 : 2
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 1Ренн

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