Монпелье - Ренн 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
24 Сентября 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ренн, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ренн
Ренн
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|4
|зщ
|Кики Куяте
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|10
|нп
|Вахби Хазри
|8
|нп
|Акор Адамс
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|8
|пз
|Батист Сантамария
|21
|пз
|Неманья Матич
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|11
|пз
|Людовик Блас
|33
|пз
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Бруно Женезио
История личных встреч
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|25.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 4
|20.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|29.08.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 1
|08.03.2020
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|5 : 0
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|20.01.2019
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|25.11.2018
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 4
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 2
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|3 : 0
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1