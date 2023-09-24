03:45 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 24 сентября
Свернуть список

Ланс - Тулуза 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Ланс
Тулуза

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Тулуза, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Тулуза
Тулуза
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
6 Гана пз Салис Самед
18 Франция пз Анди Диуф
27 Гвинея пз Морган Гилавоги
28 Франция пз Адриен Томассон
7 Франция нп Флорьян Сотока
50 Франция вр Гийом Ресте
3 Дания зщ Миккель Деслер
6 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
2 Дания зщ Расмус Николайсен
17 Чили зщ Габриэль Суасо
24 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
20 Германия пз Никлас Шмидт
15 Норвегия нп Арон Дённум
19 Франция нп Франк Магри
9 Нидерланды нп Тейс Даллинга
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
02.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Тулуза0 : 1Ланс
28.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Ланс3 : 0Тулуза
14.03.2015 Франция - Лига 1 29-й тур Ланс1 : 0Тулуза
24.10.2014 Франция - Лига 1 11-й тур Тулуза0 : 2Ланс
12.03.2011 Франция - Лига 1 27-й тур Ланс0 : 1Тулуза
30.10.2010 Франция - Лига 1 11-й тур Тулуза1 : 1Ланс
27.02.2010 Франция - Лига 1 26-й тур Тулуза1 : 0Ланс
25.10.2009 Франция - Лига 1 10-й тур Ланс0 : 2Тулуза
01.03.2008 Франция - Лига 1 27-й тур Ланс1 : 1Тулуза
22.09.2007 Франция - Лига 1 9-й тур Тулуза1 : 1Ланс
20.09.2023 Лига чемпионов Группа B. 1-й тур 1 : 1Ланс
16.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Ланс0 : 1
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 3 : 0Ланс
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 3 : 1Ланс
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Ланс1 : 1
21.09.2023 Лига Европы Группа E. 1-й тур 1 : 1Тулуза
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 0 : 0Тулуза
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Тулуза2 : 2
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 2 : 0Тулуза
19.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Тулуза1 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close