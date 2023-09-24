Ланс - Тулуза 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Тулуза, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Тулуза
Тулуза
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|6
|пз
|Салис Самед
|18
|пз
|Анди Диуф
|27
|пз
|Морган Гилавоги
|28
|пз
|Адриен Томассон
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|50
|вр
|Гийом Ресте
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|24
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|20
|пз
|Никлас Шмидт
|15
|нп
|Арон Дённум
|19
|нп
|Франк Магри
|9
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Франк Эз
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|02.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|28.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|14.03.2015
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|24.10.2014
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|12.03.2011
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|30.10.2010
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|27.02.2010
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|25.10.2009
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 2
|01.03.2008
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|22.09.2007
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1