03:46 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 24 сентября
Свернуть список

ПСЖ - Марсель 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
24 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
ПСЖ
Марсель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Марсель, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Марсель
Марсель
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
4 Уругвай пз Мануэль Угарте
17 Португалия пз Витинья
10 Франция нп Усман Дембеле
23 Франция нп Рандаль Коло Муани
7 Франция нп Килиан Мбаппе
16 Испания вр Пау Лопес
7 Франция зщ Жонатан Клосс
4 Франция зщ Самуэль Жиго
99 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
12 Бразилия зщ Ренан Лоди
8 Марокко пз Аззедин Унаи
21 Франция пз Валентин Ронжье
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
11 Марокко пз Амин Арит
29 Сенегал нп Илиман Ндиайе
10 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
26.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Марсель0 : 3ПСЖ
08.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Марсель2 : 1ПСЖ
16.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур ПСЖ1 : 0Марсель
17.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур ПСЖ2 : 1Марсель
24.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Марсель0 : 0ПСЖ
07.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Марсель0 : 2ПСЖ
13.01.2021 Суперкубок Франции Финал ПСЖ2 : 1Марсель
13.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ0 : 1Марсель
27.10.2019 Франция - Лига 1 11-й тур ПСЖ4 : 0Марсель
17.03.2019 Франция - Лига 1 29-й тур ПСЖ3 : 1Марсель
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур ПСЖ2 : 0
15.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур ПСЖ2 : 3
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 1 : 4ПСЖ
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ3 : 1
19.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 1ПСЖ
21.09.2023 Лига Европы Группа B. 1-й тур 3 : 3Марсель
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Марсель0 : 0
01.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 1 : 1Марсель
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Марсель2 : 0
18.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 2 : 2Марсель

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close