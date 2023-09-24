ПСЖ - Марсель 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
24 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Марсель, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Марсель
Марсель
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|23
|нп
|Рандаль Коло Муани
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|16
|вр
|Пау Лопес
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|12
|зщ
|Ренан Лоди
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|11
|пз
|Амин Арит
|29
|нп
|Илиман Ндиайе
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 3
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|13.01.2021
|Суперкубок Франции
|Финал
|2 : 1
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|27.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 0
|17.03.2019
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|15.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|3 : 3
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|01.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|18.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2