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Удинезе - Фиорентина 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
Удинезе
Фиорентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Фиорентина, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Фиорентина
Флоренция
1 Италия вр Марко Сильвестри
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
29 Словения зщ Яка Бийол
31 Дания зщ Томас Кристенсен
2 Ирландия зщ Фести Эбоселе
12 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
24 Сербия пз Лазар Самарджич
11 Бразилия пз Уолас
4 Словения пз Санди Ловрич
26 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
1 Италия вр Пьетро Терраччано
2 Бразилия зщ Додо
4 Сербия зщ Никола Миленкович
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
3 Италия зщ Кристиано Бираги
6 Бразилия пз Артур
38 Италия пз Роландо Мандрагора
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
99 Кот-д'Ивуар нп Кристиан Куаме
77 Хорватия нп Йосип Брекало
18 Ангола нп Мбала Н'Зола
Главные тренеры
Италия Андреа Соттиль
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Фиорентина2 : 0Удинезе
31.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 4-й тур Удинезе1 : 0Фиорентина
27.04.2022 Италия - Серия А 20-й тур Фиорентина0 : 4Удинезе
26.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Удинезе0 : 1Фиорентина
28.02.2021 Италия - Серия А 24-й тур Удинезе1 : 0Фиорентина
25.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Удинезе0 : 1 ДВФиорентина
25.10.2020 Италия - Серия А 5-й тур Фиорентина3 : 2Удинезе
08.03.2020 Италия - Серия А 26-й тур Удинезе0 : 0Фиорентина
06.10.2019 Италия - Серия А 7-й тур Фиорентина1 : 0Удинезе
03.02.2019 Италия - Серия А 22-й тур Удинезе1 : 1Фиорентина
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 0 : 0Удинезе
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Удинезе0 : 0
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 1 : 1Удинезе
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Удинезе0 : 3
11.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Удинезе4 : 1
21.09.2023 Лига конференций Группа F. 1-й тур 2 : 2Фиорентина
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Фиорентина3 : 2
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 4 : 0Фиорентина
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Фиорентина2 : 0
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Фиорентина2 : 2

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