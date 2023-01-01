Удинезе - Фиорентина 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Фиорентина, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|29
|зщ
|Яка Бийол
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|2
|зщ
|Фести Эбоселе
|12
|зщ
|Хассан Камара
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|4
|пз
|Санди Ловрич
|26
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|6
|пз
|Артур
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|77
|нп
|Йосип Брекало
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
Главные тренеры
|Андреа Соттиль
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|31.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|1 : 0
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 4
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|25.11.2020
|Кубок Италии
|4-й раунд
|0 : 1 ДВ
|25.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|3 : 2
|08.03.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 3
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|4 : 1
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа F. 1-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2