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Аталанта - Кальяри 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Аталанта
Кальяри

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Кальяри, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Кальяри
Кальяри
29 Италия вр Марко Карнесекки
2 Италия зщ Рафаэл Толой
19 Албания зщ Берат Джимсити
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
77 Италия зщ Давиде Дзаппакоста
22 Италия зщ Маттео Руджери
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
7 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
1 Сербия вр Борис Радунович
17 Греция зщ Пантелис Хацидиакос
4 Италия зщ Альберто Доссена
33 Словакия зщ Адам Оберт
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
27 Италия зщ Томмазо Ауджелло
8 Уругвай пз Наитан Нандес
29 Конго пз Энтони Макумбу
25 Гана пз Ибраим Сулемана
30 Италия нп Леонардо Паволетти
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Аталанта1 : 2Кальяри
06.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Кальяри1 : 2Аталанта
14.02.2021 Италия - Серия А 22-й тур Кальяри0 : 1Аталанта
14.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Аталанта3 : 1Кальяри
04.10.2020 Италия - Серия А 3-й тур Аталанта5 : 2Кальяри
05.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Кальяри0 : 1Аталанта
03.11.2019 Италия - Серия А 11-й тур Аталанта0 : 2Кальяри
04.02.2019 Италия - Серия А 22-й тур Кальяри0 : 1Аталанта
14.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Кальяри0 : 2Аталанта
02.09.2018 Италия - Серия А 3-й тур Аталанта0 : 1Кальяри
21.09.2023 Лига Европы Группа D. 1-й тур Аталанта2 : 0
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 3 : 2Аталанта
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Аталанта3 : 0
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 2 : 1Аталанта
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 0 : 2Аталанта
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Кальяри0 : 0
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 2 : 1Кальяри
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри0 : 2
21.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 0 : 0Кальяри
12.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Кальяри2 : 1 ДВ

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