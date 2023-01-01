Аталанта - Кальяри 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Кальяри, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Кальяри
Кальяри
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|1
|вр
|Борис Радунович
|17
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|33
|зщ
|Адам Оберт
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|8
|пз
|Наитан Нандес
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|30
|нп
|Леонардо Паволетти
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|14.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|5 : 2
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|04.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|14.01.2019
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 2
|02.09.2018
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 1 ДВ