03:46 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 24 сентября
Свернуть список

Торино - Рома 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
24 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Торино
Рома

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Рома, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Рома
Рим
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
3 Нидерланды зщ Перр Схюрс
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
19 Италия зщ Рауль Белланова
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
61 Франция пз Адриен Тамез
28 Италия пз Самуэле Риччи
23 Сенегал нп Демба Сек
10 Сербия нп Неманья Радоньич
91 Колумбия нп Дуван Сапата
1 Португалия вр Руй Патрисиу
23 Италия зщ Джанлука Манчини
14 Испания зщ Диего Льоренте
5 Франция зщ Эван Н'Дика
43 Дания зщ Расмус Кристенсен
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
4 Италия пз Бриан Кристанте
16 Аргентина пз Леандро Паредес
22 Франция пз Уссем Ауар
21 Аргентина нп Пауло Дибала
90 Бельгия нп Ромелу Лукаку
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
08.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Торино0 : 1Рома
13.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Рома1 : 1Торино
20.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Торино0 : 3Рома
28.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Рома1 : 0Торино
18.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Торино3 : 1Рома
17.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Рома3 : 1Торино
29.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Торино2 : 3Рома
05.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Рома0 : 2Торино
19.01.2019 Италия - Серия А 20-й тур Рома3 : 2Торино
19.08.2018 Италия - Серия А 1-й тур Торино0 : 1Рома
18.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 0 : 3Торино
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Торино1 : 0
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 4 : 1Торино
21.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Торино0 : 0
14.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Торино2 : 1
21.09.2023 Лига Европы Группа G. 1-й тур 1 : 2Рома
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Рома7 : 0
01.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Рома1 : 2
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 2 : 1Рома
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Рома2 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close