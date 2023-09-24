Торино - Рома 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
24 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Рома, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Рома
Рим
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|3
|зщ
|Перр Схюрс
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|61
|пз
|Адриен Тамез
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|23
|нп
|Демба Сек
|10
|нп
|Неманья Радоньич
|91
|нп
|Дуван Сапата
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|22
|пз
|Уссем Ауар
|21
|нп
|Пауло Дибала
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|0 : 1
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|1 : 1
|20.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 3
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 1
|17.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 3
|05.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|19.01.2019
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 2
|19.08.2018
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|14.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа G. 1-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|7 : 0
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2