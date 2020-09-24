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Болонья - Наполи 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
24 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Болонья
Наполи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Наполи, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Наполи
Неаполь
28 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
15 Дания зщ Виктор Кристиансен
20 Швейцария пз Михел Эбишер
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
11 Швейцария пз Дан Ндой
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
10 Швеция пз Йеспер Карлссон
9 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
55 Норвегия зщ Лео Эстигор
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
6 Португалия зщ Мариу Руй
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
20 Польша пз Пётр Зелиньски
29 Дания пз Йеспер Линдстрём
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Франция Руди Гарсия
История личных встреч
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Болонья2 : 2Наполи
16.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Наполи3 : 2Болонья
17.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Болонья0 : 2Наполи
28.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Наполи3 : 0Болонья
07.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Наполи3 : 1Болонья
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Болонья0 : 1Наполи
15.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Болонья1 : 1Наполи
01.12.2019 Италия - Серия А 14-й тур Наполи1 : 2Болонья
25.05.2019 Италия - Серия А 38-й тур Болонья3 : 2Наполи
29.12.2018 Италия - Серия А 19-й тур Наполи3 : 2Болонья
18.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 0 : 0Болонья
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Болонья2 : 1
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 1 : 1Болонья
21.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Болонья0 : 2
11.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Болонья2 : 0
20.09.2023 Лига чемпионов Группа C. 1-й тур 1 : 2Наполи
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 2 : 2Наполи
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Наполи1 : 2
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Наполи2 : 0
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 1 : 3Наполи

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