Болонья - Наполи 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
24 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Наполи, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Наполи
Неаполь
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|15
|зщ
|Виктор Кристиансен
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|11
|пз
|Дан Ндой
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|10
|пз
|Йеспер Карлссон
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|6
|зщ
|Мариу Руй
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Руди Гарсия
История личных встреч
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|3 : 2
|17.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 2
|28.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 0
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 1
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|25.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 2
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|19-й тур
|3 : 2
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 0
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 3