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Байер - Хайденхайм 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
24 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Байер
Хайденхайм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хайденхайм, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
6 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Германия зщ Жонатан Та
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
34 Швейцария пз Гранит Джака
10 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия нп Йонас Хофман
22 Нигерия нп Виктор Бонифасе
1 Германия вр Кевин Мюллер
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
4 Германия зщ Тим Зирслебен
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
33 США пз Леннард Мэлони
30 Германия пз Норман Тойеркауф
8 Германия нп Эрен Динкчи
18 Германия нп Марвин Пирингер
37 Германия нп Ян-Никлас Бесте
10 Германия нп Тим Кляйндинст
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
05.02.2019 Кубок Германии 1/8 финала Хайденхайм2 : 1Байер
21.09.2023 Лига Европы Группа H. 1-й тур Байер4 : 0
15.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур 2 : 2Байер
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Байер5 : 1
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 0 : 3Байер
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Байер3 : 2
17.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур Хайденхайм4 : 2
01.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур 2 : 2Хайденхайм
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Хайденхайм2 : 3
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 2 : 0Хайденхайм
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 8Хайденхайм

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