Айнтрахт Ф - Фрайбург 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
24 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Фрайбург, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|15
|пз
|Эйе Скири
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|27
|пз
|Марио Гётце
|7
|нп
|Омар Мармуш
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|22
|нп
|Роланд Шаллаи
|42
|нп
|Рицу Доан
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|21.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 1
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 2
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 3
|10.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|19.01.2019
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|25.08.2018
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа G. 1-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа A. 1-й тур
|2 : 3
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 4
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2