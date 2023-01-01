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Айнтрахт Ф - Фрайбург 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
24 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Айнтрахт Ф
Фрайбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Фрайбург, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Фрайбург
Фрайбург
1 Германия вр Кевин Трапп
35 Бразилия зщ Тута
4 Германия зщ Робин Кох
3 Эквадор зщ Вильям Пачо
24 Португалия зщ Аурелио Бута
29 Франция зщ Нильс Нкунку
16 Швеция пз Хуго Ларссон
15 Тунис пз Эйе Скири
26 Франция пз Эрик Жуниор Эбимбе
27 Германия пз Марио Гётце
7 Египет нп Омар Мармуш
1 Германия вр Ноа Атуболу
25 Франция зщ Кильянн Сильдийя
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
17 Германия зщ Лукас Кюблер
34 Германия пз Мерлин Рёль
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
22 Венгрия нп Роланд Шаллаи
42 Япония нп Рицу Доан
32 Италия нп Винченцо Грифо
9 Германия нп Лукас Хёлер
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Фрайбург
25.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Фрайбург1 : 1Айнтрахт Ф
10.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Фрайбург
21.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Фрайбург0 : 2Айнтрахт Ф
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Ф3 : 1Фрайбург
20.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Фрайбург2 : 2Айнтрахт Ф
26.05.2020 Германия - Бундеслига 28-й тур Айнтрахт Ф3 : 3Фрайбург
10.11.2019 Германия - Бундеслига 11-й тур Фрайбург1 : 0Айнтрахт Ф
19.01.2019 Германия - Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Ф3 : 1Фрайбург
25.08.2018 Германия - Бундеслига 1-й тур Фрайбург0 : 2Айнтрахт Ф
21.09.2023 Лига конференций Группа G. 1-й тур Айнтрахт Ф2 : 1
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
03.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Айнтрахт Ф1 : 1
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Айнтрахт Ф2 : 0
27.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
21.09.2023 Лига Европы Группа A. 1-й тур 2 : 3Фрайбург
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур Фрайбург2 : 4
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур 5 : 0Фрайбург
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Фрайбург1 : 0
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 1 : 2Фрайбург

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