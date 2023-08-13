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Шавиш - Эштрела 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
24 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Шавиш
Эштрела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Эштрела, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шавиш
Шавиш
Эштрела
Амадора
1 Бразилия вр Hugo Nogueira
77 Кабо-Верде зщ Жоау Коррея
4 Португалия зщ Бруну Родригеш
19 Канада зщ Стивен Витория
5 Мозамбик зщ Бруну Ланга
7 Португалия пз Bernardo Martins Sousa
28 Нигерия пз Келечи Нвакали
6 ЮАР пз Thibang Phete
9 Бразилия нп Paulo Victor
23 Испания нп Эктор Эрнандес
11 Гана нп Исса Абасс
30 Бразилия вр Бруно
27 Бразилия зщ Hevertton Santos
13 Португалия зщ Miguel Lopes
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
70 Бразилия зщ Mansur
17 Португалия зщ Жоау Рейш
90 Бразилия пз Ronald Pereira
22 Бразилия пз Леу Кордейру
6 Бразилия пз Алоизио
8 Бразилия пз Leo Jaba
9 Португалия нп Роналду Тавареш
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
История личных встреч
18.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 4 : 1Шавиш
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Шавиш1 : 2
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 5 : 0Шавиш
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Шавиш2 : 4
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 2 : 0Шавиш
15.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Эштрела0 : 1
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 1Эштрела
25.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Эштрела2 : 1
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 0Эштрела
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Эштрела0 : 1

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