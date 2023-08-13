Шавиш - Эштрела 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
24 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Эштрела, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шавиш
Шавиш
Эштрела
Амадора
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|4
|зщ
|Бруну Родригеш
|19
|зщ
|Стивен Витория
|5
|зщ
|Бруну Ланга
|7
|пз
|Bernardo Martins Sousa
|28
|пз
|Келечи Нвакали
|6
|пз
|Thibang Phete
|9
|нп
|Paulo Victor
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
|11
|нп
|Исса Абасс
|30
|вр
|Бруно
|27
|зщ
|Hevertton Santos
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|70
|зщ
|Mansur
|17
|зщ
|Жоау Рейш
|90
|пз
|Ronald Pereira
|22
|пз
|Леу Кордейру
|6
|пз
|Алоизио
|8
|пз
|Leo Jaba
|9
|нп
|Роналду Тавареш
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
История личных встреч
|18.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|5 : 0
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 4
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|15.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|25.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 1