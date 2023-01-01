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Портимоненсе - Бенфика 24 Сентября прямая трансляция

24 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Портимоненсе
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Бенфика, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Бенфика
Лиссабон
12 Бразилия вр Силвестре Винисиус
44 Бразилия зщ Pedro Henrique
22 Португалия зщ Филипе Релвас
43 Бразилия зщ Alemao
14 Сенегал зщ Мустафа Сек
77 Португалия зщ Helio Varela
11 Бразилия пз Карлинос
25 Бразилия пз Нонока
13 Бразилия пз Денер
7 Англия пз Силвестер Джаспер
9 Португалия нп Paulo Rafael Pereira Araújo
24 Португалия вр Самуэл Суареш
6 Дания зщ Александр Бах
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
4 Португалия зщ Антониу Силва
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
87 Португалия пз Жоау Невеш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
27 Португалия пз Рафаэл Силва
20 Португалия пз Жоау Мариу
19 Дания нп Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
Португалия Паулу Сержиу
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Портимоненсе1 : 5Бенфика
06.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Бенфика1 : 0Портимоненсе
05.03.2022 Португалия - Примейра 25-й тур Портимоненсе1 : 2Бенфика
03.10.2021 Португалия - Примейра 8-й тур Бенфика0 : 1Портимоненсе
22.04.2021 Португалия - Примейра 28-й тур Портимоненсе1 : 5Бенфика
29.12.2020 Португалия - Примейра 11-й тур Бенфика2 : 1Портимоненсе
10.06.2020 Португалия - Примейра 26-й тур Портимоненсе2 : 2Бенфика
30.10.2019 Португалия - Примейра 9-й тур Бенфика4 : 0Портимоненсе
04.05.2019 Португалия - Примейра 32-й тур Бенфика5 : 1Портимоненсе
02.01.2019 Португалия - Примейра 15-й тур Портимоненсе2 : 0Бенфика
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 1 : 2Портимоненсе
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Портимоненсе1 : 1
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 1 : 1Портимоненсе
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Портимоненсе1 : 4
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 5 : 0Портимоненсе
20.09.2023 Лига чемпионов Группа D. 1-й тур Бенфика0 : 2
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 1 : 2Бенфика
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Бенфика4 : 0
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 2 : 3Бенфика
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0

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