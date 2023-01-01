Портимоненсе - Бенфика 24 Сентября прямая трансляция
24 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Бенфика, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Бенфика
Лиссабон
|12
|вр
|Силвестре Винисиус
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|43
|зщ
|Alemao
|14
|зщ
|Мустафа Сек
|77
|зщ
|Helio Varela
|11
|пз
|Карлинос
|25
|пз
|Нонока
|13
|пз
|Денер
|7
|пз
|Силвестер Джаспер
|9
|нп
|Paulo Rafael Pereira Araújo
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|20
|пз
|Жоау Мариу
|19
|нп
|Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 5
|06.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|03.10.2021
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|22.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 5
|29.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|10.06.2020
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|2 : 2
|30.10.2019
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|4 : 0
|04.05.2019
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|5 : 1
|02.01.2019
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 4
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|5 : 0
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|4 : 0
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0