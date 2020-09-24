Брага - Боавишта 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
24 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Боавишта, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Боавишта
Порту
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|18
|зщ
|Витор Карвальо
|8
|пз
|Али Мусрати
|21
|пз
|Рикарду Орта
|22
|пз
|Пицци
|7
|пз
|Брума
|9
|нп
|Абель Руис
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|79
|зщ
|Педру Мальейро
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|5
|зщ
|Chidozie Awaziem
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|24
|пз
|Себастьян Перес
|42
|пз
|Гайюс Макута
|21
|пз
|Tiago Morais
|9
|нп
|Роберт Боженик
|7
|нп
|Салвадор Агра
Главные тренеры
|Артур Жорже
История личных встреч
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|14.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|16.12.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|5 : 1
|03.10.2021
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|21.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|29.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 4
|13.06.2020
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|31.10.2019
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|11.05.2019
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|4 : 2
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|09.09.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|29.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|18.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 4
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2