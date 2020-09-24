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Брага - Боавишта 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
24 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Брага
Боавишта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Боавишта, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Боавишта
Порту
1 Бразилия вр Лима Матеус
2 Испания зщ Виктор Гомес
6 Португалия зщ Жозе Фонте
4 Мали зщ Сику Ньякате
26 Колумбия зщ Кристиан Борха
18 Бразилия зщ Витор Карвальо
8 Ливия пз Али Мусрати
21 Португалия пз Рикарду Орта
22 Португалия пз Пицци
7 Португалия пз Брума
9 Испания нп Абель Руис
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
79 Португалия зщ Педру Мальейро
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
5 Нигерия зщ Chidozie Awaziem
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
24 Колумбия пз Себастьян Перес
42 Конго пз Гайюс Макута
21 Португалия пз Tiago Morais
9 Словакия нп Роберт Боженик
7 Португалия нп Салвадор Агра
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
История личных встреч
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Боавишта1 : 1Брага
14.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Брага1 : 0Боавишта
05.03.2022 Португалия - Примейра 25-й тур Боавишта1 : 1Брага
16.12.2021 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Боавишта5 : 1Брага
03.10.2021 Португалия - Примейра 8-й тур Брага2 : 2Боавишта
21.04.2021 Португалия - Примейра 28-й тур Брага2 : 1Боавишта
29.12.2020 Португалия - Примейра 11-й тур Боавишта1 : 4Брага
13.06.2020 Португалия - Примейра 26-й тур Брага0 : 1Боавишта
31.10.2019 Португалия - Примейра 9-й тур Боавишта2 : 0Брага
11.05.2019 Португалия - Примейра 33-й тур Боавишта4 : 2Брага
20.09.2023 Лига чемпионов Группа C. 1-й тур Брага1 : 2
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 3 : 1Брага
09.09.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 2 : 3Брага
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Брага1 : 1
29.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 1Брага
18.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Боавишта4 : 1
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 2Боавишта
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Боавишта1 : 1
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 1 : 4Боавишта
14.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Боавишта3 : 2

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