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Аякс - Фейеноорд 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
24 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Аякс
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Фейеноорд, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Фейеноорд
Роттердам
12 Нидерланды вр Джей Гортер
3 Дания зщ Антон Гоэи
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
25 Хорватия зщ Борна Соса
37 Хорватия пз Йосип Шутало
23 Нидерланды пз Стивен Бергёйс
33 Босния и Герцеговина пз Беньямин Тахирович
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
7 Нидерланды пз Стивен Бергвейн
11 Португалия нп Карлос Боргес
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
22 Германия вр Тимон Велленройтер
4 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
18 Австрия зщ Гернот Траунер
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
20 Нидерланды пз Матс Виффер
14 Бразилия пз Игор Пайшао
10 Нидерланды пз Калвин Стенгс
7 Иран пз Алиреза Джаханбакш
29 Мексика нп Сантьяго Хименес
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
05.04.2023 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд1 : 2Аякс
19.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Аякс2 : 3Фейеноорд
22.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фейеноорд1 : 1Аякс
20.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Аякс3 : 2Фейеноорд
19.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фейеноорд0 : 2Аякс
09.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фейеноорд0 : 3Аякс
17.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Аякс1 : 0Фейеноорд
27.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс4 : 0Фейеноорд
27.02.2019 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд0 : 3Аякс
27.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Фейеноорд6 : 2Аякс
21.09.2023 Лига Европы Группа B. 1-й тур Аякс3 : 3
17.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур 3 : 1Аякс
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур 0 : 0Аякс
31.08.2023 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Аякс0 : 1
24.08.2023 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 4Аякс
19.09.2023 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур Фейеноорд2 : 0
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Фейеноорд6 : 1
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур 1 : 5Фейеноорд
27.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Фейеноорд6 : 1
20.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 2 : 2Фейеноорд

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