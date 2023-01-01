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ПЕК Зволле - АЗ Алкмар 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 12500
24 Сентября 2023 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
ПЕК Зволле
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - АЗ Алкмар, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
АЗ Алкмар
Алкмар
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
2 Нидерланды зщ Брам ван Полен
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
15 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
23 Нидерланды зщ Элиано Рейндерс
7 Дания пз Юнес Намли
11 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
28 Нидерланды пз Зико Бюрместер
13 Финляндия нп Томас Лам
10 Нидерланды нп Ферди Дрёйф
9 Германия нп Леннарт Тай
1 Австралия вр Мэтью Райан
2 Япония зщ Юкинари Сугавара
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
18 Норвегия зщ Давид Вольфе
25 Нидерланды пз Рихедли Базур
16 Нидерланды пз Свен Мейнанс
8 Нидерланды пз Йорди Класи
10 Нидерланды пз Дани де Вит
21 Нидерланды нп Эрнест Поку
19 Нидерланды нп Мирон ван Бредероде
9 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Нидерланды Йонни Янсен
Нидерланды Паскаль Янсен
История личных встреч
10.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПЕК Зволле2 : 1АЗ Алкмар
30.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур АЗ Алкмар3 : 2ПЕК Зволле
09.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПЕК Зволле1 : 1АЗ Алкмар
19.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур АЗ Алкмар1 : 1ПЕК Зволле
23.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур АЗ Алкмар2 : 0ПЕК Зволле
07.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур ПЕК Зволле0 : 3АЗ Алкмар
10.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПЕК Зволле0 : 0АЗ Алкмар
18.12.2018 Кубок Нидерландов 1/8 финала АЗ Алкмар5 : 0ПЕК Зволле
30.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар2 : 2ПЕК Зволле
06.05.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар6 : 0ПЕК Зволле
17.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур ПЕК Зволле1 : 1
02.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур 1 : 2ПЕК Зволле
27.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПЕК Зволле1 : 0
20.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 3 : 1ПЕК Зволле
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПЕК Зволле1 : 2
21.09.2023 Лига конференций Группа E. 1-й тур 4 : 3АЗ Алкмар
17.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур АЗ Алкмар2 : 0
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур 0 : 2АЗ Алкмар
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 3 : 3 5 : 6АЗ Алкмар
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч АЗ Алкмар1 : 1

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