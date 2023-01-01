ПЕК Зволле - АЗ Алкмар 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 12500
24 Сентября 2023 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - АЗ Алкмар, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
АЗ Алкмар
Алкмар
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Брам ван Полен
|4
|зщ
|Сам Керстен
|15
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|23
|зщ
|Элиано Рейндерс
|7
|пз
|Юнес Намли
|11
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|13
|нп
|Томас Лам
|10
|нп
|Ферди Дрёйф
|9
|нп
|Леннарт Тай
|1
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|18
|зщ
|Давид Вольфе
|25
|пз
|Рихедли Базур
|16
|пз
|Свен Мейнанс
|8
|пз
|Йорди Класи
|10
|пз
|Дани де Вит
|21
|нп
|Эрнест Поку
|19
|нп
|Мирон ван Бредероде
|9
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Йонни Янсен
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|10.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|30.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 2
|09.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|23.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|07.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 3
|10.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 0
|18.12.2018
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|5 : 0
|30.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 2
|06.05.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|6 : 0
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа E. 1-й тур
|4 : 3
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 3 5 : 6
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1