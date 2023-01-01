Сток Сити - Халл Сити 24 Сентября прямая трансляция
24 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Халл Сити, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
|Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
|11.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|0 : 0
|13.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 3
|16.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 2
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 0
|07.03.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|5 : 1
|07.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|2 : 1
|02.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 0
|25.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 0
|15.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 1
|22.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|6 : 1
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 0
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 0
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 1
|25.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2