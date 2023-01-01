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Сток Сити - Халл Сити 24 Сентября прямая трансляция

24 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Сток Сити
Халл Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Халл Сити, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
11.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Сток Сити0 : 0Халл Сити
13.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Халл Сити0 : 3Сток Сити
16.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Халл Сити0 : 2Сток Сити
25.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Сток Сити2 : 0Халл Сити
07.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Сток Сити5 : 1Халл Сити
07.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Халл Сити2 : 1Сток Сити
02.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Халл Сити2 : 0Сток Сити
25.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Сток Сити2 : 0Халл Сити
15.04.2017 Англия - Премьер-лига 33-й тур Сток Сити3 : 1Халл Сити
22.10.2016 Англия - Премьер-лига 9-й тур Халл Сити0 : 2Сток Сити
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур 2 : 2Сток Сити
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур 1 : 0Сток Сити
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Сток Сити0 : 2
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Сток Сити6 : 1
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур 1 : 0Сток Сити
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Халл Сити0 : 0
15.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Халл Сити1 : 1
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур 0 : 1Халл Сити
25.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Халл Сити1 : 1
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур 1 : 2Халл Сити

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