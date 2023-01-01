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Сандерленд - Кардифф Сити 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
24 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Сандерленд
Кардифф Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Кардифф Сити, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
10.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Кардифф Сити0 : 1Сандерленд
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Сандерленд0 : 1Кардифф Сити
13.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Кардифф Сити4 : 0Сандерленд
23.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Сандерленд1 : 2Кардифф Сити
27.04.2014 Англия - Премьер-лига 36-й тур Сандерленд4 : 0Кардифф Сити
28.12.2013 Англия - Премьер-лига 19-й тур Кардифф Сити2 : 2Сандерленд
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур 1 : 3Сандерленд
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур 1 : 3Сандерленд
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Сандерленд5 : 0
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур 0 : 0Сандерленд
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Сандерленд2 : 1
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Кардифф Сити3 : 2
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Кардифф Сити2 : 0
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур 3 : 2Кардифф Сити
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 1 : 3Кардифф Сити
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Кардифф Сити2 : 1

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