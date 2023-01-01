Сандерленд - Кардифф Сити 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
24 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Кардифф Сити, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
|Тони Моубрей
История личных встреч
|10.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 1
|05.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 1
|13.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|4 : 0
|23.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 2
|27.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0
|28.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|5 : 0
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1