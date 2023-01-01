Нафтан - Сморгонь 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Сморгонь, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|07.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|04.11.2020
|Беларусь - Первая лига
|19-й тур
|1 : 0
|24.05.2020
|Беларусь - Первая лига
|6-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|25.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|18.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 2
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 3
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1