03:47 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 24 сентября
Свернуть список

Нафтан - Сморгонь 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 22-й тур
Нафтан
Сморгонь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Сморгонь, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Сморгонь1 : 0Нафтан
04.11.2020 Беларусь - Первая лига 19-й тур Сморгонь1 : 0Нафтан
24.05.2020 Беларусь - Первая лига 6-й тур Нафтан0 : 1Сморгонь
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 2 : 2Нафтан
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Нафтан0 : 3
25.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 1 : 0Нафтан
18.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Нафтан4 : 0
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 3 : 2Нафтан
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Сморгонь1 : 2
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 3 : 3Сморгонь
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Сморгонь0 : 2
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 0Сморгонь
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Сморгонь1 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close