Славия-Мозырь - Ислочь 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
24 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Ислочь, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|05.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1
|02.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 1
|15.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 2
|18.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|12.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|01.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 4
|18.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 1
|24.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 0
|07.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|29.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|15.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 1
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|01.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3