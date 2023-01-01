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Славия-Мозырь - Ислочь 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
24 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 22-й тур
Славия-Мозырь
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Ислочь, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Ислочь
Минский район
История личных встреч
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Ислочь0 : 1Славия-Мозырь
02.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Славия-Мозырь0 : 1Ислочь
15.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Ислочь0 : 2Славия-Мозырь
18.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 1Ислочь
12.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 0Славия-Мозырь
01.08.2020 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь2 : 4Ислочь
18.04.2020 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Ислочь2 : 1Славия-Мозырь
24.11.2019 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Славия-Мозырь2 : 0Ислочь
07.07.2019 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Ислочь2 : 1Славия-Мозырь
29.09.2017 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Ислочь1 : 0Славия-Мозырь
15.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 2 : 2Славия-Мозырь
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь4 : 1
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 0 : 2Славия-Мозырь
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь0 : 1
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 2 : 2Славия-Мозырь
01.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Ислочь1 : 2
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 0 : 2Ислочь
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Ислочь1 : 0
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 1Ислочь
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Ислочь2 : 3

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