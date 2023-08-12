Хольштайн - Герта 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
24 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Герта, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Герта
Берлин
История личных встреч
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|5 : 1
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 4
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|6 : 4
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|5 : 0
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5