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Хольштайн - Герта 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
24 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур
Хольштайн
Герта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Герта, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Герта
Берлин
История личных встреч
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 5 : 1Хольштайн
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Хольштайн2 : 1
25.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 2Хольштайн
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Хольштайн2 : 4
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Хольштайн
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Герта3 : 0
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 6 : 4Герта
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Герта5 : 0
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 3 : 0Герта
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Герта

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