Кайзерслаутерн - Ганза Р 24 Сентября прямая трансляция
24 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Ганза Р, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Ганза Р
Росток
Главные тренеры
|Дирк Шустер
История личных встреч
|29.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|21.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|09.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 0 4 : 5
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|25.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|18.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 0
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 1 0 : 3