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Кайзерслаутерн - Ганза Р 24 Сентября прямая трансляция

24 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур
Кайзерслаутерн
Ганза Р

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Ганза Р, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Ганза Р
Росток
Главные тренеры
Германия Дирк Шустер
История личных встреч
29.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Кайзерслаутерн0 : 1Ганза Р
21.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Ганза Р0 : 2Кайзерслаутерн
09.08.2015 Кубок Германии 1-й раунд Ганза Р0 : 0 4 : 5Кайзерслаутерн
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 1 : 1Кайзерслаутерн
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Кайзерслаутерн3 : 1
25.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 2Кайзерслаутерн
18.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Кайзерслаутерн3 : 2
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Кайзерслаутерн
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Ганза Р1 : 3
03.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 2 : 0Ганза Р
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Ганза Р2 : 1
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Ганза Р1 : 2
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 1 0 : 3Ганза Р

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