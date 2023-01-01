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Фортуна - Ганновер-96 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
24 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур
Фортуна
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Ганновер-96, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Фортуна3 : 3Ганновер-96
08.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Ганновер-962 : 0Фортуна
16.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ганновер-960 : 0Фортуна
06.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Фортуна1 : 1Ганновер-96
27.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Ганновер-963 : 0Фортуна
21.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Фортуна3 : 2Ганновер-96
24.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Ганновер-963 : 0Фортуна
18.05.2019 Германия - Бундеслига 34-й тур Фортуна2 : 1Ганновер-96
22.12.2018 Германия - Бундеслига 17-й тур Ганновер-960 : 1Фортуна
30.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Ганновер-961 : 0Фортуна
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 1 : 3Фортуна
01.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Фортуна3 : 1
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 5Фортуна
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Фортуна1 : 2
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 3Фортуна
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Ганновер-967 : 0
03.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 3Ганновер-96
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Ганновер-960 : 1
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 2Ганновер-96
11.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 3 : 3 4 : 2Ганновер-96

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