Фортуна - Ганновер-96 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
24 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Ганновер-96, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 3
|08.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|16.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|06.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 0
|21.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|24.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 0
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|22.12.2018
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|30.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|01.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|7 : 0
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 3 4 : 2