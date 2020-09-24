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Дила - Самгурали 24 Сентября прямая трансляция

24 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 26-й тур
Дила
Самгурали

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Самгурали, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур Самгурали2 : 2Дила
13.04.2023 Грузия - Высшая лига 8-й тур Дила0 : 3Самгурали
03.12.2022 Грузия - Высшая лига 36-й тур Дила3 : 0Самгурали
17.09.2022 Грузия - Высшая лига 27-й тур Самгурали0 : 3Дила
20.06.2022 Грузия - Высшая лига 18-й тур Дила1 : 0Самгурали
23.04.2022 Грузия - Высшая лига 9-й тур Самгурали0 : 0Дила
24.10.2021 Грузия - Высшая лига 31-й тур Дила2 : 0Самгурали
07.08.2021 Грузия - Высшая лига 22-й тур Самгурали1 : 3Дила
11.05.2021 Грузия - Высшая лига 13-й тур Дила1 : 2Самгурали
14.03.2021 Грузия - Высшая лига 4-й тур Самгурали1 : 2Дила
20.09.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Дила1 : 3
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур 0 : 0Дила
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Дила1 : 3
29.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Дила0 : 3
25.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Дила5 : 1
17.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Самгурали1 : 0
01.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур 4 : 1Самгурали
27.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Самгурали0 : 0
19.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур 5 : 2Самгурали
12.08.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Самгурали0 : 1

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