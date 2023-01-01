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Сабуртало - Телави 24 Сентября прямая трансляция

24 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 26-й тур
Сабуртало
Телави

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Телави, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Телави
Телави
История личных встреч
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур Телави0 : 3Сабуртало
13.04.2023 Грузия - Высшая лига 8-й тур Сабуртало3 : 0Телави
03.12.2022 Грузия - Высшая лига 36-й тур Сабуртало0 : 1Телави
18.09.2022 Грузия - Высшая лига 27-й тур Телави0 : 3Сабуртало
21.06.2022 Грузия - Высшая лига 18-й тур Сабуртало1 : 0Телави
23.04.2022 Грузия - Высшая лига 9-й тур Телави0 : 2Сабуртало
07.11.2021 Грузия - Высшая лига 33-й тур Телави2 : 1Сабуртало
16.09.2021 Грузия - Высшая лига 24-й тур Сабуртало2 : 1Телави
24.05.2021 Грузия - Высшая лига 15-й тур Телави0 : 2Сабуртало
03.04.2021 Грузия - Высшая лига 6-й тур Сабуртало0 : 0Телави
17.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур 1 : 0Сабуртало
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Сабуртало5 : 0
26.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур 0 : 0Сабуртало
20.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Сабуртало1 : 2
15.08.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Сабуртало5 : 1
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Телави2 : 1
01.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур 2 : 1Телави
25.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Телави2 : 2
20.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур 0 : 2Телави
12.08.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур 0 : 1Телави

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