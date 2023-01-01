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Динамо Бт - Динамо Тб 24 Сентября прямая трансляция

24 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 26-й тур
Динамо Бт
Динамо Тб

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Динамо Тб, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур Динамо Тб1 : 2Динамо Бт
12.04.2023 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Бт2 : 2Динамо Тб
07.10.2022 Грузия - Высшая лига 29-й тур Динамо Тб1 : 0Динамо Бт
29.06.2022 Грузия - Высшая лига 20-й тур Динамо Бт4 : 1Динамо Тб
03.05.2022 Грузия - Высшая лига 11-й тур Динамо Тб0 : 0Динамо Бт
04.03.2022 Грузия - Высшая лига 2-й тур Динамо Бт3 : 0Динамо Тб
20.10.2021 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Бт1 : 1Динамо Тб
01.07.2021 Грузия - Высшая лига 21-й тур Динамо Тб1 : 2Динамо Бт
08.05.2021 Грузия - Высшая лига 12-й тур Динамо Бт1 : 0Динамо Тб
09.03.2021 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Тб0 : 1Динамо Бт
20.09.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур 1 : 3Динамо Бт
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур 2 : 1Динамо Бт
01.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Динамо Бт4 : 1
27.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур 0 : 2Динамо Бт
19.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Бт1 : 1
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Динамо Тб1 : 1
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур 2 : 3Динамо Тб
29.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур 0 : 3Динамо Тб
25.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур 2 : 2Динамо Тб
19.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Тб5 : 2

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