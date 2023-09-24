Тобол - Жетысу 24 Сентября прямая трансляция
24 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Жетысу, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тобол
Костанай
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
|02.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|19.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|02.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|14.03.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|28.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|30.06.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|20.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|16.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|11.08.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1