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Тобол - Жетысу 24 Сентября прямая трансляция

24 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 23-й тур
Тобол
Жетысу

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Жетысу, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
02.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Жетысу1 : 1Тобол
19.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Тобол2 : 1Жетысу
10.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Жетысу0 : 2Тобол
02.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Тобол2 : 0Жетысу
14.03.2020 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Жетысу0 : 0Тобол
28.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 28-й тур Тобол0 : 0Жетысу
30.06.2019 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Жетысу0 : 1Тобол
20.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Тобол0 : 0Жетысу
16.09.2018 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Тобол2 : 2Жетысу
11.08.2018 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Тобол1 : 0Жетысу
16.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур 2 : 1Тобол
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 3 : 0Тобол
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Тобол0 : 0
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Тобол1 : 2
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Тобол
17.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Жетысу1 : 2
26.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 1 : 1Жетысу
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Жетысу0 : 1
12.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Жетысу
05.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Жетысу1 : 1

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