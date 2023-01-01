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Ордабасы - Астана 24 Сентября прямая трансляция

24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 23-й тур
Ордабасы
Астана

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Астана, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Астана
Астана
История личных встреч
02.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Астана2 : 0Ордабасы
09.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Астана6 : 0Ордабасы
07.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Ордабасы1 : 2Астана
22.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Астана0 : 2Ордабасы
14.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Ордабасы1 : 4Астана
12.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Ордабасы1 : 2Астана
11.03.2020 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Астана1 : 1Ордабасы
06.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 29-й тур Ордабасы1 : 1Астана
23.06.2019 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Ордабасы3 : 2Астана
14.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Астана2 : 1Ордабасы
16.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур 2 : 1Ордабасы
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 0 : 0Ордабасы
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Ордабасы1 : 0
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 2 : 3Ордабасы
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 2Ордабасы
21.09.2023 Лига конференций Группа C. 1-й тур 5 : 1Астана
16.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Астана2 : 1
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1Астана
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Астана
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Астана1 : 0

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