Ордабасы - Астана 24 Сентября прямая трансляция
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Астана, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Астана
Астана
История личных встреч
|02.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|6 : 0
|07.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|22.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|14.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 4
|12.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|11.03.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|06.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|23.06.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 2
|14.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 3
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа C. 1-й тур
|5 : 1
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0