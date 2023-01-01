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Гран-при Японии смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2023. Этап 17

Арена: Автодром Сузука (Сузука, Япония)
Этап 17, Сузука, Япония. Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
24 Сентября 2023 года в 08:00 (+03:00)

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
2 Австралия Оскар Пиастри McLaren
3 Великобритания Ландо Норрис McLaren
4 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
5 Мексика Серхио Перес Red Bull
6 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
7 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
8 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
9 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
10 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
11 Новая Зеландия Лиам Лоусон Scuderia AlphaTauri
12 Франция Пьер Гасли Alpine
13 Таиланд Александер Албон Williams
14 Франция Эстебан Окон Alpine
15 Дания Кевин Магнуссен Haas
16 Финляндия Валттери Боттас Alfa Romeo
17 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
18 Германия Нико Хюлькенберг Haas
19 Китай Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo
20 США Логан Сарджент Williams

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