Гран-при Японии смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2023. Этап 17
Арена: Автодром Сузука (Сузука, Япония)Этап 17, Сузука, Япония. Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
24 Сентября 2023 года в 08:00 (+03:00)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Оскар Пиастри
|McLaren
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|4
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|6
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|9
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|10
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|11
|Лиам Лоусон
|Scuderia AlphaTauri
|12
|Пьер Гасли
|Alpine
|13
|Александер Албон
|Williams
|14
|Эстебан Окон
|Alpine
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas
|16
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|17
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|18
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|19
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|20
|Логан Сарджент
|Williams