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Факел - Рубин 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
25 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Факел
Рубин

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Рубин, которое состоится 25 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
20.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Рубин4 : 4Факел
21.09.2023 Фонбет Кубок России Группа A 0 : 0 4 : 2Факел
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 0Факел
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 3 : 0Факел
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Факел0 : 1
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Факел0 : 0
20.09.2023 Фонбет Кубок России Группа B Рубин1 : 1 2 : 4
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Рубин0 : 3
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Рубин
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B Рубин2 : 1
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Факел» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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