Факел - Рубин 25 Сентября прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
25 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Рубин, которое состоится 25 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|20.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 4
|21.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 2
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 1
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 1 2 : 4
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Факел» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.