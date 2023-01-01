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Спортинг - Риу Аве 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
25 Сентября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия);
Спортинг
Риу Аве

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Риу Аве, которое состоится 25 Сентября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1 Испания вр Антонио Адан
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
21 Мозамбик пз Джени Катамо
23 Португалия пз Дэниел Браганса
5 Япония пз Хидемаса Морита
11 Португалия пз Нуну Сантуш
8 Португалия нп Педру Гонсалвеш
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
20 Португалия нп Паулинью
82 Бразилия вр Маграу
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
42 Хорватия зщ Renato Pantalon
16 Бразилия зщ Savio Alves
20 Португалия пз Коштинья
10 Марокко пз Амин Удрири
6 Португалия пз Гонсалу Родригеш
77 Португалия нп Фабиу Роналду
14 Португалия нп Жока
95 Португалия нп Андре Перейра
70 Португалия нп Жозе Оливейра
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
07.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Риу Аве0 : 1Спортинг
07.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Риу Аве0 : 2Спортинг
13.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Спортинг3 : 0Риу Аве
05.05.2021 Португалия - Примейра 31-й тур Риу Аве0 : 2Спортинг
15.01.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Спортинг1 : 1Риу Аве
15.02.2020 Португалия - Примейра 21-й тур Риу Аве1 : 1Спортинг
26.09.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. 1-й тур Спортинг1 : 2Риу Аве
31.08.2019 Португалия - Примейра 4-й тур Спортинг2 : 3Риу Аве
07.04.2019 Португалия - Примейра 28-й тур Спортинг3 : 0Риу Аве
19.12.2018 Кубок Португалии 1/8 финала Спортинг5 : 2Риу Аве
21.09.2023 Лига Европы Группа D. 1-й тур 1 : 2Спортинг
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Спортинг3 : 0
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 1Спортинг
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Спортинг1 : 0
18.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 1 : 2Спортинг
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Риу Аве1 : 1
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 1Риу Аве
28.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Риу Аве1 : 2
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 0Риу Аве
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Риу Аве2 : 0

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