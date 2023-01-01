Спортинг - Риу Аве 25 Сентября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
25 Сентября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Риу Аве, которое состоится 25 Сентября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|1
|вр
|Антонио Адан
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|21
|пз
|Джени Катамо
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|20
|нп
|Паулинью
|82
|вр
|Маграу
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|16
|зщ
|Savio Alves
|20
|пз
|Коштинья
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|14
|нп
|Жока
|95
|нп
|Андре Перейра
|70
|нп
|Жозе Оливейра
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|07.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 1
|07.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|0 : 2
|13.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|05.05.2021
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 2
|15.01.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|15.02.2020
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|26.09.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|31.08.2019
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 3
|07.04.2019
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 0
|19.12.2018
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|5 : 2
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|28.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 0