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Уфа - Торпедо М 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
26 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
Уфа
Торпедо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Торпедо М, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Торпедо М
Москва
История личных встреч
17.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Уфа0 : 0Торпедо М
09.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Уфа1 : 0Торпедо М
08.12.2014 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Торпедо М2 : 2Уфа
20.10.2014 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Уфа1 : 1Торпедо М
23.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Торпедо М0 : 0Уфа
07.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Уфа1 : 0Торпедо М
26.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Торпедо М2 : 2Уфа
16.07.2012 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Уфа3 : 0Торпедо М
23.09.2023 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 11-й тур Уфа3 : 0
17.09.2023 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 10-й тур 0 : 3Уфа
13.09.2023 Фонбет Кубок России 1/64 финала 0 : 0 0 : 2Уфа
09.09.2023 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 9-й тур Уфа2 : 0
03.09.2023 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 8-й тур 1 : 0Уфа
22.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 0Торпедо М
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Торпедо М1 : 0
11.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Торпедо М1 : 0
04.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 2 : 0Торпедо М
28.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 1Торпедо М
Текстовая трансляция
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о результатах команды в Первой лиге.Автозаводцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Клотет: игроки «Торпедо» должны предъявлять к себе более высокие требования 0'В групповом этапе Пути РПЛ в Фонбет Кубке России сыграно четыре тура. Разбираемся, что происходит в Кубке перед двумя решающими турами.Ни одна из команд ещё не потеряла шансы на верхнюю сетку! «Спартак» — в плей-офф, а «Зенит» подтянулся к лидеру. Расклады в Кубке России 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го раунда (1/32 финала) Пути регионов в Кубке России — 2023/2024: «Уфа» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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