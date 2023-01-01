Уфа - Торпедо М 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
26 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Торпедо М, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Торпедо М
Москва
История личных встреч
|17.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|09.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|08.12.2014
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 2
|20.10.2014
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 0
|07.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|1 : 0
|26.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|2 : 2
|16.07.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|3 : 0
|23.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 11-й тур
|3 : 0
|17.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 10-й тур
|0 : 3
|13.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/64 финала
|0 : 0 0 : 2
|09.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 9-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 8-й тур
|1 : 0
|22.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 0
|04.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 0
|28.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
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