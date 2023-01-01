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Севилья - Альмерия 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
26 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Севилья
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Альмерия, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Альмерия
Альмерия
1 Сербия вр Марко Дмитрович
26 Испания зщ Хуанлу Санчес
22 Франция зщ Луак Баде
3 Испания зщ Адрия Педроса
4 Испания зщ Серхио Рамос
18 Швейцария пз Джибриль Соу
10 Хорватия пз Иван Ракитич
20 Бразилия пз Фернандо
5 Аргентина нп Лукас Окампос
17 Аргентина нп Эрик Ламела
15 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
25 Португалия вр Луиш Мануэл Максимиану
21 Испания зщ Чуми
22 Мексика зщ Сесар Монтес
3 Испания зщ Эдгар Гонсалес
15 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
6 Сенегал пз Дион Лопи
11 Испания пз Гонсало Мелеро
19 Испания пз Серхио Аррибас
9 Колумбия пз Луис Суарес
10 Испания нп Адриан Эмбарба
7 Бельгия нп Ларджи Рамазани
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Испания Висенте Морено
История личных встреч
12.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Севилья2 : 1Альмерия
27.08.2022 Испания - Примера 3-й тур Альмерия2 : 1Севилья
02.02.2021 Кубок Испании 1/4 финала Альмерия0 : 1Севилья
17.05.2015 Испания - Примера 37-й тур Севилья2 : 1Альмерия
11.01.2015 Испания - Примера 18-й тур Альмерия0 : 2Севилья
09.03.2014 Испания - Примера 27-й тур Альмерия1 : 3Севилья
06.10.2013 Испания - Примера 8-й тур Севилья2 : 1Альмерия
01.05.2011 Испания - Примера 34-й тур Альмерия0 : 1Севилья
11.12.2010 Испания - Примера 15-й тур Севилья1 : 3Альмерия
15.05.2010 Испания - Примера 38-й тур Альмерия2 : 3Севилья
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 0 : 0Севилья
20.09.2023 Лига чемпионов Группа B. 1-й тур Севилья1 : 1
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Севилья1 : 0
26.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Севилья1 : 2
21.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 4 : 3Севилья
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Альмерия2 : 2
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 2 : 1Альмерия
01.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Альмерия2 : 3
26.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 1 : 1Альмерия
19.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Альмерия1 : 3

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