Севилья - Альмерия 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
26 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Альмерия, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Альмерия
Альмерия
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|22
|зщ
|Луак Баде
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|18
|пз
|Джибриль Соу
|10
|пз
|Иван Ракитич
|20
|пз
|Фернандо
|5
|нп
|Лукас Окампос
|17
|нп
|Эрик Ламела
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|21
|зщ
|Чуми
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|6
|пз
|Дион Лопи
|11
|пз
|Гонсало Мелеро
|19
|пз
|Серхио Аррибас
|9
|пз
|Луис Суарес
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|7
|нп
|Ларджи Рамазани
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Висенте Морено
История личных встреч
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|27.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 1
|02.02.2021
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 1
|17.05.2015
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|11.01.2015
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|09.03.2014
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 3
|06.10.2013
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|01.05.2011
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|11.12.2010
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 3
|15.05.2010
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 3
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|4 : 3
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|01.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 3
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 3