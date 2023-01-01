Мальорка - Барселона 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
26 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Барселона, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Предраг Райкович
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|2
|зщ
|Матия Настасич
|4
|зщ
|Сибе ван дер Хейден
|11
|зщ
|Хауме Коста
|14
|пз
|Дани Родригес
|8
|пз
|Ману Морланес
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|7
|нп
|Ведат Мурики
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|6
|пз
|Гави
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
|11
|нп
|Рафинья
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|01.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 1
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|13.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 4
|07.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|5 : 2
|07.04.2013
|Испания - Примера
|30-й тур
|5 : 0
|11.11.2012
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 4
|24.03.2012
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 2
|29.10.2011
|Испания - Примера
|11-й тур
|5 : 0
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|5 : 3
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 2
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 2
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|5 : 0
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|5 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
«Антверпен» стал 33-й командой, которой Роберт Левандовски забивал в Лиге чемпионов.Поляк уступает только трём легендам испанского футболаИстории Левандовски забил 33-му сопернику в Лиге чемпионов. Кто опережает Роберта? 0'«Барселона» продлила победную серию в Примере, но на этот раз ей пришлось сильно постараться.«Сельта» доставила сопернику массу проблем, но провалила концовкуВидео «Барса» безнадёжно «горела» аутсайдеру! Но Левандовски перевернул всё за четыре минуты 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Мальорка» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.