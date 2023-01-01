00:54 ()
Свернуть список

Мальорка - Барселона 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
26 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Мальорка
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Барселона, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Барселона
Барселона
1 Сербия вр Предраг Райкович
15 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
2 Сербия зщ Матия Настасич
4 Бельгия зщ Сибе ван дер Хейден
11 Испания зщ Хауме Коста
14 Испания пз Дани Родригес
8 Испания пз Ману Морланес
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
7 Косово нп Ведат Мурики
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
2 Португалия зщ Жоау Канселу
3 Испания зщ Алекс Бальде
23 Франция зщ Жюль Кунде
22 Германия пз Илкай Гюндоган
6 Испания пз Гави
18 Испания пз Ориоль Ромеу
9 Польша нп Роберт Левандовски
14 Португалия нп Жоау Феликс
11 Бразилия нп Рафинья
Главные тренеры
Мексика Хавьер Агирре
Испания Хавьер Эрнандес
История личных встреч
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0Мальорка
01.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Мальорка0 : 1Барселона
01.05.2022 Испания - Примера 34-й тур Барселона2 : 1Мальорка
02.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Мальорка0 : 1Барселона
13.06.2020 Испания - Примера 28-й тур Мальорка0 : 4Барселона
07.12.2019 Испания - Примера 16-й тур Барселона5 : 2Мальорка
07.04.2013 Испания - Примера 30-й тур Барселона5 : 0Мальорка
11.11.2012 Испания - Примера 11-й тур Мальорка2 : 4Барселона
24.03.2012 Испания - Примера 30-й тур Мальорка0 : 2Барселона
29.10.2011 Испания - Примера 11-й тур Барселона5 : 0Мальорка
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 5 : 3Мальорка
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 0 : 1Мальорка
03.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Мальорка0 : 0
26.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 3 : 2Мальорка
18.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Мальорка0 : 1
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Барселона3 : 2
19.09.2023 Лига чемпионов Группа H. 1-й тур Барселона5 : 0
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Барселона5 : 0
03.09.2023 Испания - Примера 4-й тур 1 : 2Барселона
27.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 3 : 4Барселона
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
«Антверпен» стал 33-й командой, которой Роберт Левандовски забивал в Лиге чемпионов.Поляк уступает только трём легендам испанского футболаИстории Левандовски забил 33-му сопернику в Лиге чемпионов. Кто опережает Роберта? 0'«Барселона» продлила победную серию в Примере, но на этот раз ей пришлось сильно постараться.«Сельта» доставила сопернику массу проблем, но провалила концовкуВидео «Барса» безнадёжно «горела» аутсайдеру! Но Левандовски перевернул всё за четыре минуты 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Мальорка» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close