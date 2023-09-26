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Лилль - Реймс 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
26 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Лилль
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Реймс, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Реймс
Реймс
30 Франция вр Люка Шевалье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
14 Франция зщ Самуэль Юмтити
31 Бразилия зщ Исмаили
15 Франция зщ Лени Йоро
8 Англия пз Анхель Гомес
21 Франция пз Бенжамен Андре
12 Турция пз Юсуф Языджи
10 Франция пз Реми Кабелла
17 Португалия нп Иван Кавалейру
9 Канада нп Джонатан Дэвид
94 Франция вр Йеванн Диуф
32 Бельгия зщ Томас Фоке
24 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
25 Бельгия зщ Тибо де Смет
21 Нидерланды пз Азор Матусива
8 Франция пз Амир Ричардсон
10 Мальта пз Тедди Теума
7 Япония нп Дзюня Ито
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
17 Япония нп Кэито Накамура
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Реймс1 : 0Лилль
02.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Лилль1 : 1Реймс
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Реймс2 : 1Лилль
22.09.2021 Франция - Лига 1 7-й тур Лилль2 : 1Реймс
17.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Лилль2 : 1Реймс
30.08.2020 Франция - Лига 1 2-й тур Реймс0 : 1Лилль
01.09.2019 Франция - Лига 1 4-й тур Реймс2 : 0Лилль
07.04.2019 Франция - Лига 1 31-й тур Реймс1 : 1Лилль
09.12.2018 Франция - Лига 1 17-й тур Лилль1 : 1Реймс
05.03.2016 Франция - Лига 1 29-й тур Лилль2 : 0Реймс
20.09.2023 Лига конференций Группа A. 1-й тур Лилль2 : 0
16.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 2 : 2Лилль
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Лилль1 : 0
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1 ДВЛилль
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 4 : 1Лилль
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Реймс1 : 2
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 2 : 2Реймс
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 1 : 3Реймс
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Реймс2 : 0
12.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 2 : 1Реймс

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