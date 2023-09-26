Лилль - Реймс 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
26 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Реймс, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Реймс
Реймс
|30
|вр
|Люка Шевалье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|14
|зщ
|Самуэль Юмтити
|31
|зщ
|Исмаили
|15
|зщ
|Лени Йоро
|8
|пз
|Анхель Гомес
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|12
|пз
|Юсуф Языджи
|10
|пз
|Реми Кабелла
|17
|нп
|Иван Кавалейру
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|21
|пз
|Азор Матусива
|8
|пз
|Амир Ричардсон
|10
|пз
|Тедди Теума
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Уильям Стилл
История личных встреч
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 0
|02.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|30.08.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 1
|01.09.2019
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|07.04.2019
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|09.12.2018
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|05.03.2016
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 0
|20.09.2023
|Лига конференций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1