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Ювентус - Лечче 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
26 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Ювентус
Лечче

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лечче, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Лечче
Лечче
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
24 Италия зщ Даниэле Ругани
6 Бразилия зщ Данило
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
21 Италия пз Николо Фаджоли
5 Италия пз Мануэль Локателли
25 Франция пз Адриен Рабьо
22 США нп Тимоти Веа
14 Польша нп Аркадиуш Милик
9 Сербия нп Душан Влахович
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
77 Франция пз Мохамед Каба
20 Албания пз Юльбер Рамадани
8 Тунис пз Хамза Рафья
7 Швеция нп Понтус Альмквист
9 Черногория нп Никола Крстович
27 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
03.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур Ювентус2 : 1Лечче
29.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 12-й тур Лечче0 : 1Ювентус
26.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур Ювентус4 : 0Лечче
26.10.2019 Италия - Серия А 9-й тур Лечче1 : 1Ювентус
02.05.2012 Италия - Серия А 36-й тур Ювентус1 : 1Лечче
08.01.2012 Италия - Серия А 17-й тур Лечче0 : 1Ювентус
20.02.2011 Италия - Серия А 26-й тур Лечче2 : 0Ювентус
17.10.2010 Италия - Серия А 7-й тур Ювентус4 : 0Лечче
03.05.2009 Италия - Серия А 34-й тур Ювентус2 : 2Лечче
07.12.2008 Италия - Серия А 15-й тур Лечче1 : 2Ювентус
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 4 : 2Ювентус
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Ювентус3 : 1
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 0 : 2Ювентус
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Ювентус1 : 1
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 0 : 3Ювентус
22.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Лечче1 : 0
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 1 : 1Лечче
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Лечче2 : 0
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 2 : 2Лечче
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Лечче2 : 1

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