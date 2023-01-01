Ювентус - Лечче 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
26 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лечче, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Лечче
Лечче
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|6
|зщ
|Данило
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|21
|пз
|Николо Фаджоли
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|22
|нп
|Тимоти Веа
|14
|нп
|Аркадиуш Милик
|9
|нп
|Душан Влахович
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|77
|пз
|Мохамед Каба
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|8
|пз
|Хамза Рафья
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|9
|нп
|Никола Крстович
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|2 : 1
|29.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|0 : 1
|26.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 0
|26.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|02.05.2012
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|08.01.2012
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|20.02.2011
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|17.10.2010
|Италия - Серия А
|7-й тур
|4 : 0
|03.05.2009
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|07.12.2008
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|4 : 2
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 3
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1