Мэнсфилд Таун - Питерборо Юнайтед 26 Сентября прямая трансляция
26 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мэнсфилд Таун - Питерборо Юнайтед, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мэнсфилд Таун
Мэнсфилд
Питерборо Юнайтед
Питерборо
История личных встреч
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 4 : 5
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|2 : 1
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 1
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 4 : 5
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 4 : 1
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|3 : 1
|16.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд. Переигровка
|0 : 3
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 0