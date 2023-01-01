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Мэнсфилд Таун - Питерборо Юнайтед 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Мэнсфилд Таун
Питерборо Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мэнсфилд Таун - Питерборо Юнайтед, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мэнсфилд Таун
Мэнсфилд
Питерборо Юнайтед
Питерборо
История личных встреч
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 4 : 5Мэнсфилд Таун
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Мэнсфилд Таун2 : 0
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд 2 : 1Мэнсфилд Таун
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 0 : 1Мэнсфилд Таун
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Мэнсфилд Таун1 : 2
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 4 : 5Питерборо Юнайтед
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Питерборо Юнайтед1 : 1 4 : 1
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд 3 : 1Питерборо Юнайтед
16.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд. Переигровка 0 : 3Питерборо Юнайтед
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд Питерборо Юнайтед0 : 0

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