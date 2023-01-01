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Брэдфорд Сити - Мидлсбро 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Брэдфорд Сити
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брэдфорд Сити - Мидлсбро, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брэдфорд Сити
Брэдфорд
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 3 : 4Брэдфорд Сити
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 1 : 1 1 : 4Брэдфорд Сити
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд Брэдфорд Сити0 : 1
23.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Брэдфорд Сити1 : 2
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Брэдфорд Сити2 : 1
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Мидлсбро2 : 1
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур 1 : 1Мидлсбро
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур 2 : 1Мидлсбро
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Мидлсбро0 : 2
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 1 : 3Мидлсбро

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