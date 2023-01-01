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Порт Вейл - Саттон Юнайтед 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Порт Вейл
Саттон Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порт Вейл - Саттон Юнайтед, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порт Вейл
Барслем
Саттон Юнайтед
Саттон
Главные тренеры
Англия Мэтт Грэй
История личных встреч
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Порт Вейл0 : 0 2 : 0
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Порт Вейл3 : 2
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд Порт Вейл2 : 3
10.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Порт Вейл1 : 2
08.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала 1 : 4
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 0 : 1Саттон Юнайтед
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Саттон Юнайтед2 : 2 6 : 5
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд Саттон Юнайтед0 : 2
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 1 : 0Саттон Юнайтед
04.12.2021 Кубок Англии 2-й раунд 2 : 1

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