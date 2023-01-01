Ипсвич Таун - Вулверхэмптон 26 Сентября прямая трансляция
26 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Вулверхэмптон, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Гари О'Нил
История личных встреч
|27.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 1
|23.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|07.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 0
|16.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 0
|02.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 0
|21.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 2
|18.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|04.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|4 : 3
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 1 : 3
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|5 : 0
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1