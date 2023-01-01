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Ипсвич Таун - Вулверхэмптон 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Ипсвич Таун
Вулверхэмптон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Вулверхэмптон, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
27.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Ипсвич Таун0 : 1Вулверхэмптон
23.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Вулверхэмптон1 : 0Ипсвич Таун
07.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Ипсвич Таун0 : 0Вулверхэмптон
16.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Вулверхэмптон0 : 0Ипсвич Таун
02.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Вулверхэмптон0 : 0Ипсвич Таун
21.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Ипсвич Таун2 : 2Вулверхэмптон
18.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ипсвич Таун
04.11.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ипсвич Таун2 : 1Вулверхэмптон
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Ипсвич Таун4 : 3
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур 0 : 1Ипсвич Таун
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур 0 : 1Ипсвич Таун
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ипсвич Таун3 : 2
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 2 : 2 1 : 3Ипсвич Таун
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Вулверхэмптон
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вулверхэмптон1 : 3
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 3 : 2Вулверхэмптон
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Вулверхэмптон5 : 0
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 0 : 1Вулверхэмптон

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