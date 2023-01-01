Солфорд Сити - Бёрнли 26 Сентября прямая трансляция
26 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Солфорд Сити - Бёрнли, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Солфорд Сити
Солфорд
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Венсан Компани
История личных встреч
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 9 : 8
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 2 2 : 4
|16.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд. Переигровка
|0 : 3
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 0
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|5 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|18.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 5
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3