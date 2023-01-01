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Солфорд Сити - Бёрнли 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Солфорд Сити
Бёрнли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Солфорд Сити - Бёрнли, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Солфорд Сити
Солфорд
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Солфорд Сити1 : 1 9 : 8
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 2 : 2 2 : 4Солфорд Сити
16.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд. Переигровка Солфорд Сити0 : 3
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 0 : 0Солфорд Сити
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 5 : 1Солфорд Сити
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Бёрнли0 : 1
18.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Бёрнли
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Бёрнли2 : 5
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 0 : 1Бёрнли
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Бёрнли1 : 3

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