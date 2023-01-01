Эксетер Сити - Лутон Таун 26 Сентября прямая трансляция
26 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксетер Сити - Лутон Таун, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эксетер Сити
Эксетер
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|03.02.2018
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 31-й тур
|1 : 0
|17.10.2017
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 14-й тур
|1 : 4
|18.03.2017
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 38-й тур
|1 : 1
|26.11.2016
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 19-й тур
|0 : 0
|05.11.2016
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 3
|07.05.2016
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 46-й тур
|4 : 1
|19.12.2015
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 22-й тур
|2 : 3
|03.04.2015
|Англия - Вторая лига
|40-й тур
|2 : 3
|01.11.2014
|Англия - Вторая лига
|16-й тур
|1 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 3
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|4 : 1
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|2 : 3
|23.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 6 : 5
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
|25.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0