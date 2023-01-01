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Эксетер Сити - Лутон Таун 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Эксетер Сити
Лутон Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксетер Сити - Лутон Таун, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксетер Сити
Эксетер
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
03.02.2018 Англия - Вторая лига Вторая лига. 31-й тур Лутон Таун1 : 0Эксетер Сити
17.10.2017 Англия - Вторая лига Вторая лига. 14-й тур Эксетер Сити1 : 4Лутон Таун
18.03.2017 Англия - Вторая лига Вторая лига. 38-й тур Лутон Таун1 : 1Эксетер Сити
26.11.2016 Англия - Вторая лига Вторая лига. 19-й тур Эксетер Сити0 : 0Лутон Таун
05.11.2016 Кубок Англии 1-й раунд Эксетер Сити1 : 3Лутон Таун
07.05.2016 Англия - Вторая лига Вторая лига. 46-й тур Лутон Таун4 : 1Эксетер Сити
19.12.2015 Англия - Вторая лига Вторая лига. 22-й тур Эксетер Сити2 : 3Лутон Таун
03.04.2015 Англия - Вторая лига 40-й тур Лутон Таун2 : 3Эксетер Сити
01.11.2014 Англия - Вторая лига 16-й тур Эксетер Сити1 : 1Лутон Таун
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Эксетер Сити1 : 1 5 : 3
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Эксетер Сити2 : 1
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд 4 : 1Эксетер Сити
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 2 : 3Эксетер Сити
23.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 0 : 0 6 : 5Эксетер Сити
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Лутон Таун1 : 1
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 1 : 0Лутон Таун
01.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Лутон Таун1 : 2
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Лутон Таун3 : 2
25.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 3 : 0Лутон Таун

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