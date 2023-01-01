Пройссен Мюнстер - Бавария 26 Сентября прямая трансляция
26 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Бавария, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
|Саша Хильдман
|Томас Тухель
История личных встреч
|26.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|08.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 0 Т
|24.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|7 : 0
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|4 : 3
|15.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1