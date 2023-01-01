00:55 ()
Свернуть список

Пройссен Мюнстер - Бавария 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Пройссен Мюнстер
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Бавария, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Германия Саша Хильдман
Германия Томас Тухель
История личных встреч
26.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Пройссен Мюнстер1 : 3
08.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Пройссен Мюнстер2 : 0 Т
24.09.2013 Кубок Германии 2-й раунд 0 : 3
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Бавария7 : 0
20.09.2023 Лига чемпионов Группа A. 1-й тур Бавария4 : 3
15.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур Бавария2 : 2
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур 1 : 2Бавария
27.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Бавария3 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close