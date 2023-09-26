БАТЭ - Гомель 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
26 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Гомель, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Гомель
Гомель
История личных встреч
|18.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|21.05.2022
|Кубок Беларуси
|Финал
|1 : 2
|22.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 1
|02.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2
|03.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|3 : 2
|19.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|01.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 2
|28.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|13.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 0
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|4 : 1
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|3 : 2
|22.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 2