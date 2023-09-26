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БАТЭ - Гомель 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
26 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
БАТЭ
Гомель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Гомель, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Гомель
Гомель
История личных встреч
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель0 : 2БАТЭ
04.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Гомель0 : 1БАТЭ
21.05.2022 Кубок Беларуси Финал БАТЭ1 : 2Гомель
22.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур БАТЭ2 : 1Гомель
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Гомель2 : 2БАТЭ
03.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур БАТЭ3 : 2Гомель
19.10.2019 Беларусь - Высшая лига 25-й тур БАТЭ1 : 1Гомель
01.06.2019 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Гомель0 : 2БАТЭ
28.10.2018 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Гомель0 : 1БАТЭ
13.06.2018 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ3 : 0Гомель
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур БАТЭ2 : 1
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 1 : 2БАТЭ
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур БАТЭ4 : 0
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч БАТЭ1 : 0
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 4 : 1БАТЭ
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Гомель2 : 0
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 1 : 2Гомель
27.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Гомель3 : 2
22.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 2 : 2Гомель
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Гомель3 : 2

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