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Реал Мадрид - Лас-Пальмас 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
27 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Реал Мадрид
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Лас-Пальмас, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
25ИспанияврКепа Аррисабалага
6ИспаниязщНачо Фернандес
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
4АвстриязщДавид Алаба
23ФранциязщФерлан Менди
15УругвайпзФедерико Вальверде
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
5АнглияпзДжуд Беллингем
14Испаниянп Хоселу
11Бразилиянп Родриго
13ИспанияврАльваро Вальес
28МексиказщХулиан Араухо
4ИспаниязщАлекс Суарес
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
3ИспаниязщСерхи Кардона
20ИспанияпзКирьян Родригес
8АргентинапзМаксимо Перроне
12ФранцияпзЭнзо Луаодис
21ИспанияпзХонатан Виера
24Испаниянп Пехиньо
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
31.03.2018Испания - Примера30-й турЛас-Пальмас0 : 3Реал Мадрид
05.11.2017Испания - Примера11-й турРеал Мадрид3 : 0Лас-Пальмас
01.03.2017Испания - Примера25-й турРеал Мадрид3 : 3Лас-Пальмас
24.09.2016Испания - Примера6-й турЛас-Пальмас2 : 2Реал Мадрид
13.03.2016Испания - Примера29-й турЛас-Пальмас1 : 2Реал Мадрид
31.10.2015Испания - Примера10-й турРеал Мадрид3 : 1Лас-Пальмас
24.09.2023Испания - Примера6-й тур3 : 1Реал Мадрид
20.09.2023Лига чемпионовГруппа C. 1-й турРеал Мадрид1 : 0
17.09.2023Испания - Примера5-й турРеал Мадрид2 : 1
02.09.2023Испания - Примера4-й турРеал Мадрид2 : 1
25.08.2023Испания - Примера3-й тур0 : 1Реал Мадрид
24.09.2023Испания - Примера6-й турЛас-Пальмас1 : 0
17.09.2023Испания - Примера5-й тур1 : 0Лас-Пальмас
03.09.2023Испания - Примера4-й тур1 : 0Лас-Пальмас
25.08.2023Испания - Примера3-й турЛас-Пальмас0 : 0
18.08.2023Испания - Примера2-й тур1 : 0Лас-Пальмас
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В чемпионате Испании теперь лидирует дуэт из Каталонии.Подробнее обо всех событиях шестого тура — в нашем материалеВидео Команда-сенсация — в топе таблицы, а «Реал» рухнул вниз. Что происходит в Ла Лиге 0'Говорят, машины времени не существует. Но, кажется, Диего Симеоне её изобрёл.У Симеоне стабильная команда, но кое-что может ей помешать «Атлетико» готов к гонке за золото чемпионата Испании. Матч с «Реалом» это доказал 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Реал» — «Лас-Пальмас». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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