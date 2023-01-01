Реал Мадрид - Лас-Пальмас 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
27 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Лас-Пальмас, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|25
|вр
|Кепа Аррисабалага
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|14
|нп
|Хоселу
|11
|нп
|Родриго
|13
|вр
|Альваро Вальес
|28
|зщ
|Хулиан Араухо
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|8
|пз
|Максимо Перроне
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|21
|пз
|Хонатан Виера
|24
|нп
|Пехиньо
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|31.03.2018
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 3
|05.11.2017
|Испания - Примера
|11-й тур
|3 : 0
|01.03.2017
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 3
|24.09.2016
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 2
|13.03.2016
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|31.10.2015
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 1
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
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