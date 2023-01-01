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Вильярреал - Жирона 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
27 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Вильярреал
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Жирона, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Жирона
Жирона
13ШвецияврФилип Йоргенсен
8АргентиназщХуан Фойт
3ИспаниязщРауль Альбиоль
2ИталиязщМаттео Габбиа
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
10ИспанияпзДани Парехо
6ФранцияпзЭтьен Капу
14ИспанияпзМану Тригерос
15ИспаниянпХосе Луис Моралес
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
21ИспаниянпЙереми Пино
13АргентинаврПауло Гассанига
5ИспаниязщДавид Лопес
20БразилиязщЯн Коуту
25ИспаниязщЭрик Гарсия
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
14ИспанияпзАлеш Гарсия
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
8УкраинанпВиктор Цыганков
16Бразилиянп Савио
7УругвайнпКристиан Стуани
Главные тренеры
ИспанияЭнрике Сетьен
ИспанияХосе Пачета
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
20.05.2023Испания - Примера35-й турЖирона1 : 2Вильярреал
22.01.2023Испания - Примера18-й турВильярреал1 : 0Жирона
26.01.2021Кубок Испании1/8 финалаЖирона0 : 1Вильярреал
22.01.2020Кубок Испании1/16 финалаЖирона0 : 3Вильярреал
14.04.2019Испания - Примера32-й турЖирона0 : 1Вильярреал
31.08.2018Испания - Примера3-й турВильярреал0 : 1Жирона
03.03.2018Испания - Примера27-й турВильярреал0 : 2Жирона
15.10.2017Испания - Примера8-й турЖирона1 : 2Вильярреал
24.09.2023Испания - Примера6-й тур1 : 1Вильярреал
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа F. 1-й тур2 : 0Вильярреал
17.09.2023Испания - Примера5-й турВильярреал2 : 1
01.09.2023Испания - Примера4-й тур3 : 1Вильярреал
27.08.2023Испания - Примера3-й турВильярреал3 : 4
23.09.2023Испания - Примера6-й турЖирона5 : 3
18.09.2023Испания - Примера5-й тур2 : 4Жирона
03.09.2023Испания - Примера4-й турЖирона1 : 0
26.08.2023Испания - Примера3-й тур1 : 2Жирона
20.08.2023Испания - Примера2-й турЖирона3 : 0

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