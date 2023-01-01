Вильярреал - Жирона 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
27 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Жирона, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Маттео Габбиа
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|10
|пз
|Дани Парехо
|6
|пз
|Этьен Капу
|14
|пз
|Ману Тригерос
|15
|нп
|Хосе Луис Моралес
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|21
|нп
|Йереми Пино
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|5
|зщ
|Давид Лопес
|20
|зщ
|Ян Коуту
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|пз
|Янхель Эррера
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|7
|нп
|Кристиан Стуани
Главные тренеры
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
|Анхель Мичел
История личных встреч
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|22.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|26.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 3
|14.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|31.08.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|03.03.2018
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 2
|15.10.2017
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|01.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 4
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|5 : 3
|18.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 4
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 0