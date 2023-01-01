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Кадис - Райо Вальекано 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
27 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Кадис
Райо Вальекано

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Райо Вальекано, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Райо Вальекано
Мадрид
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
23ИспаниязщЛуис Эрнандес
3ИспаниязщФали Хименес
15ИспаниязщХавьер Эрнандес
17АргентинапзГонсало Эскаланте
4ИспанияпзРубен Алькарас
16ИспаниянпКристофер Рамос
21ИспаниянпРохер Марти
11ИспаниянпИван Алехо
18ВенесуэланпДарвин Мачис
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
24ФранциязщФлорьян Лежён
5ИспаниязщАридане Эрнандес
20АлбаниязщИван Балиу
12УругвайзщЛуис Эспино
23ИспанияпзОскар Мартин
14ИспанияпзКике Перес
8АргентинапзОскар Трехо
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
22ИспаниянпРауль де Томас
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гонсалес
ИспанияФрансиско Родригес
История личных встреч
25.02.2023Испания - Примера23-й турКадис1 : 0Райо Вальекано
22.10.2022Испания - Примера11-й турРайо Вальекано5 : 1Кадис
06.03.2022Испания - Примера27-й турКадис2 : 0Райо Вальекано
26.09.2021Испания - Примера7-й турРайо Вальекано3 : 1Кадис
14.06.2020Испания - СегундаСегунда. 32-й турКадис1 : 1Райо Вальекано
10.11.2019Испания - СегундаСегунда. 15-й турРайо Вальекано1 : 1Кадис
01.04.2018Испания - СегундаСегунда. 33-й турРайо Вальекано1 : 1Кадис
28.10.2017Испания - СегундаСегунда. 12-й турКадис0 : 0Райо Вальекано
12.03.2017Испания - СегундаСегунда. 29-й турКадис1 : 0Райо Вальекано
02.10.2016Испания - СегундаСегунда. 8-й турРайо Вальекано3 : 0Кадис
24.09.2023Испания - Примера6-й тур1 : 1Кадис
16.09.2023Испания - Примера5-й тур3 : 0Кадис
01.09.2023Испания - Примера4-й турКадис3 : 1
26.08.2023Испания - Примера3-й турКадис1 : 1
20.08.2023Испания - Примера2-й тур2 : 0Кадис
24.09.2023Испания - Примера6-й турРайо Вальекано1 : 1
15.09.2023Испания - Примера5-й турРайо Вальекано2 : 0
02.09.2023Испания - Примера4-й тур1 : 0Райо Вальекано
28.08.2023Испания - Примера3-й турРайо Вальекано0 : 7
21.08.2023Испания - Примера2-й тур0 : 2Райо Вальекано

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