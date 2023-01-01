Кадис - Райо Вальекано 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
27 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Райо Вальекано, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|23
|зщ
|Луис Эрнандес
|3
|зщ
|Фали Хименес
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|17
|пз
|Гонсало Эскаланте
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|21
|нп
|Рохер Марти
|11
|нп
|Иван Алехо
|18
|нп
|Дарвин Мачис
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|20
|зщ
|Иван Балиу
|12
|зщ
|Луис Эспино
|23
|пз
|Оскар Мартин
|14
|пз
|Кике Перес
|8
|пз
|Оскар Трехо
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|22
|нп
|Рауль де Томас
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|25.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|22.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|5 : 1
|06.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 0
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|3 : 1
|14.06.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|1 : 1
|10.11.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|1 : 1
|01.04.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|1 : 1
|28.10.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|0 : 0
|12.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|1 : 0
|02.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|01.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|15.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 7
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2