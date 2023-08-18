Валенсия - Реал Сосьедад 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
27 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Реал Сосьедад, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|10
|пз
|Андре Алмейда
|19
|пз
|Селим Амалла
|23
|нп
|Фран Перес
|9
|нп
|Уго Дуро
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|18
|зщ
|Амари Траоре
|17
|зщ
|Киран Тирни
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|11
|нп
|Мохамед-Али Шо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|4 : 3
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 3
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
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В чемпионате Испании теперь лидирует дуэт из Каталонии.Подробнее обо всех событиях шестого тура — в нашем материалеВидео Команда-сенсация — в топе таблицы, а «Реал» рухнул вниз. Что происходит в Ла Лиге 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Валенсия» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.