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Валенсия - Реал Сосьедад 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
27 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Валенсия
Реал Сосьедад

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Реал Сосьедад, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
4ГвинеязщМуктар Дьякаби
3ИспаниязщКристьян Москера
12ПортугалиязщТьерри Коррея
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
8ИспанияпзХави Герра
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
10ПортугалияпзАндре Алмейда
19МароккопзСелим Амалла
23ИспаниянпФран Перес
9ИспаниянпУго Дуро
1ИспанияврАлекс Ремиро
24ИспаниязщРобен Ле Норман
20ИспаниязщХон Пачеко
18МализщАмари Траоре
17ШотландиязщКиран Тирни
4ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
23ИспанияпзБрайс Мендес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
11ФранциянпМохамед-Али Шо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
23.09.2023Испания - Примера6-й тур2 : 2Валенсия
16.09.2023Испания - Примера5-й турВаленсия3 : 0
02.09.2023Испания - Примера4-й тур1 : 0Валенсия
27.08.2023Испания - Примера3-й турВаленсия1 : 2
18.08.2023Испания - Примера2-й турВаленсия1 : 0
24.09.2023Испания - Примера6-й турРеал Сосьедад4 : 3
20.09.2023Лига чемпионовГруппа D. 1-й турРеал Сосьедад1 : 1
17.09.2023Испания - Примера5-й тур2 : 1Реал Сосьедад
02.09.2023Испания - Примера4-й турРеал Сосьедад5 : 3
25.08.2023Испания - Примера3-й тур0 : 0Реал Сосьедад
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В чемпионате Испании теперь лидирует дуэт из Каталонии.Подробнее обо всех событиях шестого тура — в нашем материалеВидео Команда-сенсация — в топе таблицы, а «Реал» рухнул вниз. Что происходит в Ла Лиге 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Валенсия» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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