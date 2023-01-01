Верона - Аталанта 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
27 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Аталанта, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Аталанта
Бергамо
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|6
|зщ
|Исак Хин
|27
|зщ
|Павел Давидович
|5
|зщ
|Марко Фараони
|18
|пз
|Мартин Онгла
|8
|пз
|Дарко Лазович
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|99
|нп
|Федерико Бонаццоли
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Марко Барони
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|0 : 1
|18.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|28.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|18.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|07.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|18.03.2018
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 5
|25.10.2017
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 0
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
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