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Верона - Аталанта 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
27 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Верона
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Аталанта, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Аталанта
Бергамо
1ИталияврЛоренцо Монтипо
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
6ШвециязщИсак Хин
27ПольшазщПавел Давидович
5ИталиязщМарко Фараони
18КамерунпзМартин Онгла
8СербияпзДарко Лазович
33СловакияпзОндрей Дуда
90ИталиянпМайкл Фолоруншо
26БельгиянпСириль Нгонж
99ИталиянпФедерико Бонаццоли
29ИталияврМарко Карнесекки
2ИталиязщРафаэл Толой
19АлбаниязщБерат Джимсити
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
22ИталиязщМаттео Руджери
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
7НидерландыпзТён Копмейнерс
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11НигериянпАдемола Лукман
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
20.05.2023Италия - Серия АСерия А. 36-й турАталанта3 : 1Верона
28.08.2022Италия - Серия АСерия А. 3-й турВерона0 : 1Аталанта
18.04.2022Италия - Серия А33-й турАталанта1 : 2Верона
12.12.2021Италия - Серия А17-й турВерона1 : 2Аталанта
21.03.2021Италия - Серия А28-й турВерона0 : 2Аталанта
28.11.2020Италия - Серия А9-й турАталанта0 : 2Верона
18.07.2020Италия - Серия А34-й турВерона1 : 1Аталанта
07.12.2019Италия - Серия А15-й турАталанта3 : 2Верона
18.03.2018Италия - Серия А29-й турВерона0 : 5Аталанта
25.10.2017Италия - Серия А10-й турАталанта3 : 0Верона
23.09.2023Италия - Серия А5-й тур1 : 0Верона
18.09.2023Италия - Серия А4-й турВерона0 : 0
01.09.2023Италия - Серия А3-й тур3 : 1Верона
26.08.2023Италия - Серия А2-й турВерона2 : 1
19.08.2023Италия - Серия А1-й тур0 : 1Верона
24.09.2023Италия - Серия А5-й турАталанта2 : 0
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа D. 1-й турАталанта2 : 0
17.09.2023Италия - Серия А4-й тур3 : 2Аталанта
02.09.2023Италия - Серия А3-й турАталанта3 : 0
26.08.2023Италия - Серия А2-й тур2 : 1Аталанта
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Opta спрогнозировала, кто выиграет чемпионат Италии. На титул претендуют шесть клубов, но реальные шансы — только у одного.Судя по этим предсказаниями – интриги в борьбе за золото не будетИстории «Ювентуса» нет даже в тройке. Аналитики посчитали, кто выиграет Серию А в сезоне-2023/2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Серии A: «Верона» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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