Эмполи - Салернитана 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
27 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Салернитана, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Салернитана
Салерно
|99
|вр
|Этрит Бериша
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|18
|пз
|Рэзван Марин
|22
|пз
|Филиппо Раноккья
|29
|пз
|Юссеф Мале
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|7
|нп
|Стивен Шпенди
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|66
|зщ
|Маттео Ловато
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|25
|пз
|Джулио Маджоре
|99
|пз
|Матеуш Ленговски
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|21
|нп
|Жовани Кабрал
Главные тренеры
|Аурелио Андреацолли
|Паулу Соуза
История личных встреч
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|2 : 1
|05.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|2 : 2
|14.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|23.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 4
|07.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 37-й тур
|2 : 0
|17.01.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 18-й тур
|5 : 0
|24.07.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 36-й тур
|2 : 4
|21.12.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 17-й тур
|1 : 1
|29.03.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 33-й тур
|2 : 0
|28.10.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 12-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|7 : 0
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2