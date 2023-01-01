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Эмполи - Салернитана 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
27 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Эмполи
Салернитана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Салернитана, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Салернитана
Салерно
99АлбанияврЭтрит Бериша
24НигериязщТайронн Эбюэхи
4ПольшазщСебастьян Валюкевич
33ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
18РумынияпзРэзван Марин
22ИталияпзФилиппо Раноккья
29МароккопзЮссеф Мале
35ИталияпзТоммазо Бальданци
7АлбаниянпСтивен Шпенди
28ИталиянпНиколо Камбьяги
13МексикаврГильермо Очоа
66ИталиязщМаттео Ловато
23СловакиязщНорберт Дьёмбер
98ИталиязщЛоренцо Пирола
30ИталиязщПаскуале Маццокки
3ХорватиязщДомагой Брадарич
25ИталияпзДжулио Маджоре
99ПольшапзМатеуш Ленговски
20КипрпзГригорис Кастанос
87ИталияпзАнтонио Кандрева
21Кабо-ВерденпЖовани Кабрал
Главные тренеры
ИталияАурелио Андреацолли
ПортугалияПаулу Соуза
История личных встреч
08.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турЭмполи2 : 1Салернитана
05.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турСалернитана2 : 2Эмполи
14.05.2022Италия - Серия А37-й турЭмполи1 : 1Салернитана
23.10.2021Италия - Серия А9-й турСалернитана2 : 4Эмполи
07.05.2021Италия - Серия BСерия B. 37-й турСалернитана2 : 0Эмполи
17.01.2021Италия - Серия BСерия B. 18-й турЭмполи5 : 0Салернитана
24.07.2020Италия - Серия BСерия B. 36-й турСалернитана2 : 4Эмполи
21.12.2019Италия - Серия BСерия B. 17-й турЭмполи1 : 1Салернитана
29.03.2018Италия - Серия BСерия B. 33-й турЭмполи2 : 0Салернитана
28.10.2017Италия - Серия BСерия B. 12-й турСалернитана2 : 1Эмполи
24.09.2023Италия - Серия А5-й турЭмполи0 : 1
17.09.2023Италия - Серия А4-й тур7 : 0Эмполи
03.09.2023Италия - Серия А3-й турЭмполи0 : 2
26.08.2023Италия - Серия А2-й тур2 : 0Эмполи
19.08.2023Италия - Серия А1-й турЭмполи0 : 1
22.09.2023Италия - Серия А5-й турСалернитана1 : 1
18.09.2023Италия - Серия А4-й турСалернитана0 : 3
03.09.2023Италия - Серия А3-й тур2 : 0Салернитана
28.08.2023Италия - Серия А2-й турСалернитана1 : 1
20.08.2023Италия - Серия А1-й тур2 : 2Салернитана

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